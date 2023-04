El tirón de orejas de Fabiola Martínez a Bertín Osborne: "Me parece denigrante"

Todos los ojos están puestos esta semana en Bertín Osborne después de que se diera a conocer que podría haber rehecho su vida junto a Gabriela Guillén, una modelo que conoció durante un trabajo en común. Sin embargo, el propio presentador desmintió la noticia a través de la revista "¡Hola!", insinuando que su vínculo con ella era sólo pasional y que no era la única con la que se divertía.

"Gabi es una amiga especial como tengo otras muchas amigas especiales. Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto 8 o 10 veces y ha estado aquí en mi casa de Sevilla con amigas en 2 o 3 ocasiones. Punto y se acabó", sentenció el cantante.

Unas palabras que parecen no haber sentado nada bien a su exmujer, Fabiola Martínez, que ha dado un tirón de orejas al presentador por referirse así a una mujer con la que ha entablado una relación, sea del tipo que sea. "Yo no las llamo 'amigas especiales' porque me parece denigrante usar ciertos términos para etiquetar y clasificar a las personas", señala la venezolana en "Aruser@s".

Fabiola Martínez José Ruiz Europa Press

No es la primera vez que Fabiola Martínez se pronuncia sobre la relación de su ex con la modelo, y en su día ya dejó claro que le trae sin cuidado lo que Bertín Osborne haga con su vida dos años después de su divorcio.

"De verdad, ahora mismo lo que menos me apetece es estar hablando de la vida de Bertín, estamos separados desde hace dos años largos, es su vida y puede hacer lo que quiera... No lo voy a juzgar, yo también he dicho que tengo amigos, pero eso no escandaliza a nadie", sentenció entonces.

Por su parte, la modelo señaló que es "muy amiga" de Bertín Osborne y que "nos queremos muchísimo", justo antes de confesar que estaba "ilusionada", unas palabras que contrastan mucho con las del cantante. De hecho, voces cercanas a su entorno aseguran que está algo molesto con la modelo y que le habría pedido que no alimentara los rumores con nuevas declaraciones ante la prensa.