Fabiola Martínez, sin pelos en la lengua, opina sobre la "amiga especial" de Bertín Osborne

Una de las noticias más sonadas del día de hoy era la supuesta nueva ilusión de Bertín Osborne. La revista 'Hola' publicaba en su versión digital que el presentador había recuperado la ilusión al lado de Gabriela Guillén, una modelo a la que había conocido el pasado 2022 durante una sesión fotográfica la firma 'El Capote', de la que ambos son imagen. Ella misma fue la encargada de confirmar su noviazgo con el empresario en 'Y ahora Sonsoles', asegurando que "están juntos". Pero Bertín Osborne ha tardado tan solo unas horas en salir a desmentir esa información, asegurando que "es una amiga especial como tengo otras muchas amigas especiales."

Después de todo el revuelo mediático, Fabiola Martínez, la ex de Bertín, ha dado un paso al frente y se ha pronunciado sobre el asunto. La venezolana y el presentador llevan más de dos años separados y han demostrado, a lo largo de todo este tiempo, llevarse a las mil maravillas. Por eso no es de extrañar que la colaboradora de televisión se haya tomado tan bien la noticia, asegurando que le parece "fenomenal" que tenga amigas especiales. "Si quieres rehacer tu vida tienes que estar abierto a todo, me parece estupendo que tenga amigas y amigas especiales", ha comenzado diciendo el padre de sus hijos.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez en un evento de su fundación Jesus Briones GTRES

"De verdad, ahora mismo lo que menos me apetece es estar hablando de la vida de Bertín, estamos separados desde hace dos años largos, es su vida y puede hacer lo que quiera", ha proseguido Fabiola Martínez. "No lo voy a juzgar" porque "yo también he dicho que tengo amigos, pero eso no escandaliza", ha desvelado sobre su vida sentimental, afirmando que no su ex no es el único que está disfrutando de su soltería.

A las declaraciones sobre el número de amigas especiales que ha dicho tener el presentador, la venezolana ha optado por reírse y tomárselo con humor: "Es Bertín, qué vamos a hacer con él, no le vamos a cambiar a estas alturas". Para terminar, ha querido desmarcarse de todo este asunto y ha optado por zanjar con esta polémica. "No sé si es una más o una menos, o la definitiva, lo único que quiero es que esté bien", ha dicho sobre el padre de sus hijos." Nunca, jamás en mi vida, he sido envidiosa o celosa", ha acabado confesando.