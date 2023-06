La última confesión sexual de Ana María Aldón que no sentará nada bien a Ortega Cano

La vida de Ana María Aldón ha dado un giro de 180º desde que se separó de Ortega Cano. La diseñadora de moda y el torero pusieron fin a su matrimonio el pasado mes de octubre después de atravesar una profunda crisis sentimental durante meses. Después de no poder arreglar sus diferencias, finalmente decidieron tomar caminos separados y la andaluza ha afrontado esta nueva etapa de soltería más empoderada y segura de sí misma que nunca.

Ana María Aldón viajó hace unos días a Honduras para participar en "Supervivientes", el concurso que le cambió la vida, como fantasma del pasado. La televisiva, que ya se encuentra en España, ha vuelto a protagonizar algún que otro llamativo titular a lo largo de su nueva experiencia en el reality. Pero, sin lugar a dudas, una de las declaraciones de la diseñadora que más ha llamado la atención ha sido una confesión que ha hecho sobre su vida íntima y sexual. La exmujer de Ortega Cano, que se siente más libre y desinhiba que nunca, dejó a Jonan Wiergo sin palabras.

El influencer, en una de las conversaciones que ha mantenido con Ana María Aldón durante su pasó, le desveló que "hay ganas de mamoneo". Después de tanto tiempo, aunque la mayoría de los participantes pierden el lívido, lo cierto es que algunos se encuentran desatados, como Jonan. "Hay ganas de un pin que pan, de salir, de ligotear... Yo saldría de fiesta solamente con mi novio, con lo bien que me lo paso... A mí el cuerpo me pide salsa, ya estoy en bachata número 5", expresaba el influencer sobre el asunto.

Al escuchar al joven, Ana María Aldón desveló uno de sus secretos más íntimos. "Yo cuando salí de mi edición me propusieron promocionar un tipo de juguetes y dije que no. Ahora cuando llegue a España que me traigan un arsenal", declaraba la exmujer de Ortega Cano. "Lo quemé en dos días, porque Luis Rollán me dijo que era acuático... He descubierto un mundo nuevo", confesaba la diseñadora a Jonan, que se encontraba atónito con la confidencia de Aldón.