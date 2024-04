Última hora del caso Antonio Tejado: Su familia se vuelca para apoyarle en sus horas más difíciles

Esta semana ha sido crucial para el caso de Antonio Tejado. Desde que se dio a conocer el arresto del sobrino de María del Monte por ser el presunto autor intelectual del robo que tuvo lugar en la casa de la cantante el pasado verano, la actualidad mediática ha estado muy pendiente de todas las reacciones de los implicados y de los familiares de Antonio Tejado. El viernes 5 de abril el juzgado número 16 de Sevilla denegaba la petición de libertad provisional que solicitó Antonio. Este domingo su familia ha regresado a prisión para darle ánimos y mostrar su apoyo ante este nuevo revés.

Tanto su madre María José como su hermano Chema Tejado han defendido siempre su inocencia y en esta ocasión, a su entrada para visitar a Antonio, siguen firmes manteniendo que “siempre” lucharán por su libertad. Aunque en su entrada ha sido menos descriptivo, al salida si se ha permitido mostrarse devastado dedicando unas sentidas palabras a la prensa: “Está tremendamente afectado, la verdad, tremendamente afectado porque nos hemos encontrado con un escenario que no esperábamos para nada, pero bueno, está fuerte, seguimos con la misma pelea, la misma lucha y con la confianza plena en su inocencia”.

Y es que las nuevas circunstancias que han venido después de que se le negara la libertad a Antonio están siendo muy duras ya que ninguno lo esperaba: “Estas cosas no las esperábamos, este escenario nosotros no lo contemplábamos y él mucho menos, pero seguimos para adelante, luchando y fuertes, como el primer día”, decía sobrecogido, pero manteniéndose fuerte por su hermano.

No es la primera vez que van en familia a hacer una visita a Antonio, pero esta ocasión ha sido diferente y únicamente perseguían “transmitirle todo el apoyo que tiene, que es enorme y siempre lo va a tener” y a pesar de lo que pueda parecer tras los recientes acontecimiento está “más fuertes que nunca”, mantiene su hermano.

María José, Chema y Samara, de nuevo en la cárcel para ver a Antonio Tejado Europa Press

En la línea de la Fiscalía, tanto Antonio Tejado como las otras cinco vinculadas con el asalto con violencia que sufrieron tanto María del Monte como su mujer Inmaculada Casal, deberán permanecer en prisión hasta concluir la investigación y que tenga lugar la resolución del caso. En el caso del sobrino de la artista, su defensa se había aferrado al hecho de que no se habían presentado supuestamente las pruebas suficientemente consistentes para mantener a su cliente en prisión; sin embargo, esto no ha sido suficiente para que el juzgado no desestimara la petición. Por el momento solo queda esperar la reacción de su abogado Fernando Velo y ver cuáles serán sus siguientes pasos, aunque desde que se inició el proceso siempre ha abogado por la discreción en el caso.