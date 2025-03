Última hora: José María Manzanares, operado de urgencia tras sufrir una cogida

José María Manzanares, a sus 43 años, ha sufrido una cogida de su última corrida, lo que le obliga a tener que pasar por quirófano. Así lo ha dado a conocer el propio equipo del torero a través de sus redes sociales oficiales, en el que han actualizado su estado de salud. Y es que él después pudo conceder una breve entrevista describiendo su peligrosa faena.

“El maestro José María Manzanares sufre una cornada interna en el muslo derecho, sufrida durante la lidia de capote de su primer todo de Valencia”, anuncian, para dejar claro que, aunque tiene que ser intervenido, está bien y su vida no corre ningún peligro. “Como consecuencia, tendrá que pasar por quirófano para ser intervenido quirúrgicamente”. Ahora bien, no podrá asistir al paseíllo que tenía previsto para mañana martes 18 de marzo en Valencia, como así cierran el comunicado que han emitido desde su perfil de Instagram.

Primeras palabras de José María Manzanares

El diestro tenía intención de participar en el paseíllo de Valencia junto a otras figuras del toreo como son Talavante y Juan Ortega. No podrá ser, debido a la necesidad de pasar por quirófano para solucionar los estragos ocasionados tras la cogida. Unos que no le impidieron terminar la faena para el deleite del público y la preocupación de sus seres queridos y compañeros de albero. Poco después tuvo ocasión de ofrecer unas primeras palabras tras la aparatosa cogida a los compañeros de ‘One Toro’

“Me ha tocado sufrir un poco con los dos toros, pero bueno. Después del pitonazo que me dio el primer todo me ha estado fallando la pierna durante toda la tarde, pero será porque es reciente”, decía el torero, minimizando la lesión que finalmente le obliga a pasar por quirófano una vez más por su enfrentamiento con un toro. “No ha sido fácil, tenía embestida seria, pero exigente. Ha sido un toro exigente, pero con transmisión. Por el izquierdo se abría demasiado y por el derecho se metía, son condiciones de los toros. No era un toro fácil. No te permitía relajarte en ningún momento”, describía la faena.

Soberbio derechazo de José María Manzanares Lances de Futuro

Minutos después de salir de la plaza y tras conceder su entrevista, fue atendido por los médicos de la plaza de toros. Estos le recomendaron acudir al hospital al ver el alcance de la cogida. Tiene que ser operado de urgencia, aunque poco más se ha informado al respecto. Los cirujanos le ayudarán con las lesiones presentadas en el muslo derecho y se prevé que esté unas semanas recuperándose de la intervención. De ahí la primera cancelación de su agenda de compromisos de este martes, aunque se esperan más para los próximos días, que se comunicarán según se observe su recuperación.