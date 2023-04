Vania Millán: «Seis meses después de mi primera FIV, me separé de René»

Vania Millán (Madrid, 1978) anunciaba radiante hace poco más de un mes que estaba esperando su primer hijo. Una gran alegría para la que fuera Miss España en 2002 puesto que llevaba cerca de una década intentando quedarse embarazada. Primero, junto a su exmarido René, hermano del futbolista Sergio Ramos, y ahora junto a su actual esposo, el doctor Julián Bayón. A sus 45 años, Vania, que dirige la clínica de medicina estética de su marido, se muestra entusiasmada ante su futura maternidad, la cual ha conseguido gracias a un tratamiento de fecundación in vitro, el cuarto en ocho años.

Enhorabuena, está embarazada de cuatro meses y medio. Imaginamos que ya sabe el sexo del bebé…

Muchas gracias. Sí, salgo de cuentas el 15 de septiembre. El sexo ya lo diré, quiero esperar a la ecografía de la semana 20, que me toca en menos de quince días, para confirmar.

¿Tenían alguna preferencia de que fuese niño o niña?

Queríamos que fuese una niña porque Julián ya tiene un hijo. No sé por qué siempre me apetecía niña pero, evidentemente, sea lo que sea, lo vamos a recibir igual, con todo el cariño del mundo.

Ha reconocido que ha sido un camino muy duro. ¿Qué es lo que más le ha costado?

Cuesta todo, aunque quizá lo que más me pesaba durante el último año era la incertidumbre. La he intentado gestionar desde la fe de que iba a conseguirlo, pero no digo que alguna vez no haya caído en el drama. El recorrido no es fácil y emocionalmente todo este proceso te mueve mucho: ¿será por mí? ¿he hecho algo mal? ¿tendré algún bloqueo? Eso es lo costoso.

¿Cómo se siente ahora?

Feliz, de hecho me costó asimilarlo. Llevas tantos años en tratamiento que crees que sigues en él esperando una buena noticia.

¿Cuántas veces se había sometido a la fecundación in vitro?

Esta era la cuarta vez. Yo empecé hace ocho años a querer quedarme embarazada y la primera vez que fui a hacerme las pruebas fue con mi anterior marido. Me hicieron mil exámenes para ver si todo estaba bien y nunca me encontraron nada específico que explicara por qué no me podía quedar embarazada de forma natural, y eso me frustraba a lo mejor más.

¿Desgastó esto la relación con René?

No sé si fue una cosa o la otra. Yo sé que fue en febrero cuando falló el primer tratamiento de fecundación in vitro y en agosto me separé. Yo pensé que era la situación en la que estábamos la que no funcionaba y no al revés, que esto fuera el desencadenante porque ambos queríamos tener un hijo.

De esa relación se llevó una buena amiga, su excuñada Pilar Rubio, ¿qué le parece su nueva maternidad?

Como amiga que es, que sabe que todo lo que llevo pasado, pues feliz. Yo la he visto quedarse embarazada de sus cuatro niños, a otras amigas también. La única que quedaba era yo (risas).

Los titulares hacen referencia a su edad, 45 años.

Lógicamente, con la edad la mujer va perdiendo las posibilidades de quedarse embarazada de manera natural. Yo empecé a intentar quedarme embarazada con 35 pero luego me separé. Una vez divorciada, yo no podía ir buscando a un padre. Tenía que buscar una relación y luego si surgía, un padre. Por eso decidí congelar mis óvulos.

¿Cómo ha sido la figura de Julián durante este proceso? Con él se ha sometido a tres fecundaciones in vitro en los últimos años.

Con Julián he tenido todo el apoyo del mundo. Además, como tienes muchos altibajos hormonales a lo largo del proceso, creo que me ha soportado lo suficiente, y él está súper entusiasmado, igual que yo.

Se casaron hace menos de un año y el bebé no ha tardado en llegar.

En el fondo, creo que para quedarte embarazada no solo influyen aspectos físicos sino también psicológicos. En cada uno de los intentos, he aprendido a gestionar mis emociones y a relajarme. Esta última vez acepté que si no funcionaba la fecundación in vitro había otras vías como la adopción.

¿Se planteó también la gestación subrogada?

No porque yo no tenía ningún problema físico para quedarme embarazada y la experiencia de ser madre para mí incluía también eso. Si hubiera tenido algún problema físico pues no sé si hubiera llegado a ese supuesto.

La hemos visto hacer deporte, ¿qué rutina está siguiendo para cuidarse durante el embarazo?

Una de las primeras cosas que me vieron es que yo tenía el azúcar muy alto, lo que afecta a la fertilidad, por lo que me indicaron ejercicio casi a diario y dieta. Cuando me quedé embarazada, durante los tres primeros meses paré la actividad, pero en el cuarto mes, cuando los doctores entendieron que era positivo que yo la retomase, lo hice teniendo en cuenta qué puedo hacer y qué no en mi estado.

Si va todo bien, ¿se animaría a darle un hermano?

Me encantaría. Es verdad que el año que viene, cuando me lo podría plantear, ya tendría 46 o 47 años. No sé si sería tan factible. Según mi padre, como ya me he relajado, me voy a quedar embarazada de manera natural. Está convencido.