Sergio Ramos rechaza ir a la boda de su ex cuñada, Vania Millán, para no enfadar a su hermano

A muchos les extrañó ver a Pilar Rubio sin la compañía de su marido, Sergio Ramos, en la boda de su ex cuñada Vania Millán con el médico Julián Bayon, este fin de semana en Madrid. La respuesta es bien sencilla, el futbolista sabía que si hacía su aparición en ese festejo no le gustaría para nada a su hermano René, que fue marido de la ex Miss España entre el 2014 y el 2016. Y la ruptura no fue lo que se dice amistosa. Fueron doce años de relación hasta que el desamor les condujo por caminos separados.

Pero la amistad entre Vania y Pilar siguió adelante y el cambio de la situación no influyó lo más mínimo en el cariño de las dos amigas. Esto es algo que Sergio ha entendido siempre, y por ello no piso el menor impedimento cuando Pilar le dijo que viajaría a la capital madrileña para asistir a la ceremonia y posterior banquete nupcial.

Vania Millán y René Ramos

Este sábado Vania y Julian se daban el ‘sí quiero’ en la iglesia de San José, situada en o calle de Alcalá, muy cerca del Casino de Madrid, donde se celebró el banquete.

Bayon es médico especialista en cirugía estética, y las emergencias sanitarias derivadas de la pandemia ocasionaron el aplazamiento de su boda con la que ya es su esposa, que estaba prevista para hace poco más de dos años.