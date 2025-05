Vanja Modric, la mujer que mueve el patrimonio millonario de Luka, tras su salida del Real Madrid

.No es la típica mujer de futbolista que brilla por su presencia en redes sociales o revistas; Vanja Modric (de soltera Bosnic) prefiere la discreción, la familia y un papel de poder detrás de escena. Desde 2020, ella se ha convertido en la cara visible y la mano ejecutora del negocio inmobiliario que lleva el apellido Modric, gestionando un patrimonio de más de 16 millones de euros.

Mientras Luka deslumbra en el campo, Vanja controla un entramado de inversiones en pisos y terrenos en Madrid, donde la familia ha invertido recientemente otros seis millones en ladrillo. No solo es la esposa del futbolista croata: es su representante oficial, agente con licencia FIFA y la negociadora del fichaje que cambió su vida en 2012, cuando Luka aterrizó en el Real Madrid.

Alejada del foco mediático

Vanja no responde a los estereotipos. No tiene redes sociales, no busca cámaras, y lleva una vida que muchos calificarían de casi anónima. Con tres hijos en casa, dos de ellos siguiendo los pasos futbolísticos del padre, la familia vive en un chalet de La Moraleja que compraron en 2015 tras años de alquiler.

Luka y Vanja Modric Gtres

Su historia personal habla de fortaleza. Creció en Kutina, una ciudad croata, hija de una familia acomodada pero marcada por un divorcio que la obligó a asumir responsabilidades muy joven, ayudando a su madre en casa mientras sus amigas vivían despreocupadas. Estudió Economía y trabajó en la agencia Mamic, donde conoció a Luka durante una larga llamada telefónica. Desde entonces, decidieron crecer juntos, con la familia como eje central.

Luka destaca en su autobiografía la inteligencia y el sacrificio de Vanja. Para él, ella es la pieza clave detrás de su éxito, el apoyo incondicional que ha hecho posible no solo su carrera deportiva, sino también la estabilidad y crecimiento del patrimonio familiar. Sin Vanja, asegura, nada habría sido igual.

Hoy, Vanja es apoderada de Modric Family, la sociedad que canaliza las inversiones inmobiliarias, y maneja con mano firme y calculadora los negocios que complementan la brillante carrera futbolística de su marido. En la sombra, pero con un poder real, esta mujer inteligente y perseverante ha tejido una red que garantiza el futuro de la familia más allá del césped.

Vanja Modric es mucho más que la esposa del futbolista: es una estratega que ha sabido convertir talento, trabajo y visión en un patrimonio sólido y duradero. Y aunque no aparezca en portadas, su nombre ya está escrito con letras grandes en la historia de los Modric.