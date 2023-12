Cristina Pedroche da nuevas pistas sobre su look para las campanadas

El final de año marca en todo el mundo un momento de cambios y promesas junto a familiares y seres queridos. Las campanadas en España son una auténtica tradición en la que se demuestra el cariño de los telespectadores a uno u otro famoso en las distintas cadenas de televisión. Este año se ha anunciado desde RTVE que Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso serán los escogidos para dar las campanadas en la 1 de Televisión Española.

A pesar de lo llamativo de estos personajes, Antena 3 ha tenido desde hace años una intensa relación con sus presentadores que ha hecho que los espectadores cambien a su cadena, aunque sea para ver un momento a los protagonistas de la Puerta del Sol. No cabe la menor duda de que Cristina Pedroche ha conseguido convertirse en uno de los personajes más icónicos de la noche por la elección de atrevidos looks con los que no pasa desapercibida.

Y es que desde que la presentadora comenzó a dar las campanadas se ha esforzado año tras año por generar impacto con sus conjuntos, y nunca había querido soltar la más mínima pista. Sin embargo, ahora parece que algo ha cambiado porque desde el inicio de diciembre ha querido ir dejando algunos comentarios sobre esta elección. En un primer momento subió a sus stories todos los vestidos que había llevado para afirmar que el de este año no se le parece a ninguno de los que había lucido en pasadas ediciones.

Un pequeño comentario que puede jugar con la imaginación de sus fans, pero sobre todo que genera más expectación de la que tendría normalmente. Este lunes, en un post en sus redes sociales ha compartido una captura de pantalla de una conversación con su equipo: “No lo he conseguido yo… Lo hemos conseguido todos juntos” comenzaba diciendo Pedroche para estallar en emoción por ser el de estas campanadas “totalmente diferente a otros años. Así que mil gracias de nuevo”, terminaba.

Aún quedan unas semanas para ver el resultado conseguido, pero según la presentadora promete dar de que hablar y tener un toque de originalidad, lo que tras analizar sus anteriores conjuntos parece difícil. “Tengo muchísima suerte de tener el equipo que tengo. Son los mejores y me hacen brillar siempre”, reza el pie de foto de la publicación y añade que las palabras de su equipo le dan fuerzas para todo y “no tengo miedo a nada. Allá vamos…”.