Vicky Martín Berrocal: "He fingido orgasmos muchas veces"

Vicky Martín Berrocal revolucionó ayer el plató de TardeAR después de hacer una confesión sexual que ha dejado a todos sorprendidos. Fue Ana Rosa Quintana quien daba pie a la confesión de su colaboradora al afirmar que un estudio reflejaba que el 25% de personas no estaban satisfechas sexualmente. Entre ellas la diseñadora.

«Hay muchas mujeres que no saben ni lo que es, que no han tenido un orgasmo nunca. Te voy a decir una cosa, yo no me escondo, yo he fingido un orgasmo, muchas veces. Lo siento, ¿qué queréis que os diga? Es mi verdad. Ellos no tenían ningún problema, el problema lo tenía yo. No quiero dar pena, simplemente estoy hablando de la verdad». Ante esto, Ana Rosa Quintana se ha mostrado más escéptica y radical con quien no tenía una vida sexual satisfecha: «Pues chico, si no llegas al orgasmo, divórciate, es que no te vale. Y perdona, no hay que esperar siete años…».

Vicky Martín Berrocal no ha entrado en detalles sobre la persona con la que fingió un orgasmo, por elegancia y educación. Su última pareja conocida fue el empresario portugués Joao Viegas, con quien estuvo saliendo unos años hasta que rompieron en febrero de 2022. Sobre él ha hablado siempre muy bien: «Todo era como una primera vez, y eso en mí fue mágico, la relación fue mágica y un amor puro, entero y sano. No recuerdo una vez que me haya sentido más querida, más amada y más respetada. João es un hombre increíble».