Ana Rosa Quintana, feliz ante la boda de su sobrino y colaborador, Kike

Kike Quintana es el “ojito derecho” de su tía, la mediática periodista Ana Rosa Quintana, con la que colabora en su programa “TardeAR”. La sintonía entre ambos es absoluta, aunque él hace el papel de provocador y criticón en el vespertino.

Hace unos días, Kike le dio a su tía una de las noticias más importantes ges de su vida: “Me caso con Cristina, le he pedido matrimonio y me ha contestado que sí”. Y Ana Rosa, evidentemente, comparte la inmensa felicidad de su sobrino, quien lleva cinco años de unión con su pareja.

Kike es hijo de Enrique Quintana, el único hermano de la periodista, y ya trabajó anteriormente con su tía en Cuarzo, la antigua productora de Ana, ahora propiedad del grupo Banijai Entertaiment.

Una fuente cercana a la comunicadora asegura a LA RAZÓN que “si Kike no fuera un hombre inteligente, ingenioso y trabajador, su tía no le habría contratado. A él no le gusta que la gente pueda pensar que es un enchufado. Se ha ganado a todo el equipo por su simpatía y su trabajo. Es muy agradable, cercano y buen conversador. Cae bien a todo el mundo.