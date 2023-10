No hay vestido cut out que siente mejor que este marrón de Vicky Martín Berrocal

No haya dudas, los vestidos de verano están siendo la estrella entre nuestras celebrities para empezar el mes de octubre, y si son de Zara, mejor. Primero ha sido Sara Carbonero con su vestido bohemio de Zara, y hora Vicky Martín Berrocal que ha recuperado de su armario este que lució en sus vacaciones en Porto Cervo para brillar en la noche de Sevilla. Que para algo nos tiene que servir este 'veroño' que estamos viviendo. Sin duda, Vicky Martín Berrocal sorprendía con esta foto en redes en el día de ayer, en donde lucía un vestido cut out de Zara en marrón chocolate -un tono muy en tendencia- que, además, favorece al tono bronceado de la piel, potenciándolo. Se trata de un vestido midi, con un gran escote, apertura en el lateral y con frunces en todo el cuerpo, siendo este diseño que hace que se realce la figura, creando así un efecto tipazo que desearás tener.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Vicky Martín Berrocal nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2023 que ella recupera en otoño 2023, que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia y que nosotras vamos a seguir llevando en septiembre. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

Vestido entallado cut out frunce, de Zara (22,95 euros)

Se trata de un vestido largo marrón entallado de Zara con escote asimétrico con tirante fino elástico y tirante enroscado, además del detalle de tejido con frunces y abertura en cintura. El frunce en el costado favorece a resaltar la cintura.