El zasca de Ana María Aldón a Ortega Cano por su nuevo novio: "Con Eladio me siento muy valorada. Me hace sentir importante"

Ana María Aldón ha reaparecido públicamente este fin de semana en la pasarela de la moda de Ponferrada. Después de meses alejada del foco mediático y de la televisión, la diseñadora de moda ha vuelto a la esfera pública en una de sus citas favoritas del año. Muy emocionada de poder estar en el evento, la ex de Ortega Cano no ha dudado en desvelar ante las cámaras nuevos detalles de su relación con Eladio y despejar algunas incógnitas de su compromiso con el asturiano.

Aunque algunas informaciones apuntaban que Ana María y Eladio se habían casado ya, lo cierto es que la excolaboradora de "Fiesta" ha aclarado que no. Tal y como ella misma ha desvelado, su enlace matrimonial con el empresario será el próximo año. Además, la diseñadora ha explicado cómo será su gran día con el asturiano: "Prefiero que sea una boda íntima y que vengan las personas que nosotros queremos que estén. No quiero compromisos, ni por su parte ni por la mía. Al final, ambos ya hemos pasado por bodas y por compromisos, y ahora queremos hacer lo que nos place".

Ana María Aldón, una modelo más en el desfile de Ponferrada GTRES

Ana Maríatampoco ha dudado en deshacerse en halagos hacia Eladio, el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor tras su complicada ruptura con José Ortega Cano, al que ha lanzado alguna que otra indirecta tras ser preguntado por su nuevo amor. "Espero que me dure toda la vida el amor, la pasión y, sobre todo, que es un compañero fiel. He encontrado la media naranja, lo que yo me merezco", ha comenzado diciendo la diseñadora sobre su novio, con brillo en los ojos.

"Me siento muy valorada, una mujer importante a su lado. Él me hace sentir importante y me crezco. Es mucho más fácil la vida con una persona que va a tu lado, apoyándote y arropándote, y vais los dos juntos. Es lo importante en la pareja, yo creo", ha declarado la diseñadora sobre Eladio, dejando entrever que eso no lo sintió en su anterior relación. ¿Cómo habrán sentado estas declaraciones a su exmarido, José Ortega Cano? ¿Le responderá próximamente?