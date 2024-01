Ana María Aldón y Eladio, puro derroche de pasión ante las cámaras: así ha sido el debut del empresario en televisión

Ana María Aldón es uno de los fichajes estrella de la nueva edición de "GH Dúo". La diseñadora de moda entró anoche a la casa más famosa de Guadalix y Eladio, su prometido, decidió sorprenderla en directo antes de convertirse oficialmente en concursante del reality en el confesionario. El empresario, a pesar de ser una persona anónima, debutó en televisión por una buena causa: despedirse de su novia ante millones de espectadores y sorprenderla con un gran ramo de flores.

Minutos antes de la sorpresa de Eladio, Ana María confesó a la audiencia lo feliz que estaba junto a su nueva pareja. "Soy una persona muy afortunada, tengo una persona a mi lado que es mi complemento perfecto, cómo me cuida, me quiere, cómo le cuido, le quiero, me ha puesto Dios por delante una gran persona", expresó la televisiva, muy emocionada.

Eladio sorprende con un gran ramo de flores a Ana María en "GH Dúo" Telecinco

Tras esto, el empresario entró al confesionario y dejó sin habla a la concursante de "GH Dúo" con un gigante ramo de flores. Eladio quiso despedirse en condiciones de su prometida y desearle toda la suerte del mundo en el reality, protagonizando una romántica escena en directo. "¿Qué haces aquí?", reaccionó, atónita, Ana María al ver a su novio. "Tú no eres mi pareja, ¿no?", preguntó. "Vengo a darte todo mi apoyo. No te lo imaginabas, ¿no? Vengo a darte mi apoyo porque te lo mereces. No soy tu pareja aquí, pero fuera sí ¿eh?. Te voy a echar muchísimo de menos", respondió el empresario.

A pesar de haber dejado su anonimato a un lado para reencontrarse con Ana María, el asturiano rechazó la oferta de ser entrar a participar con su novia en el reality. "Mira, éste no es mi mundo, yo tengo otro tipo de mundo, os lo agradezco mucho, quiero que se divierta, que participe, que se lo pase bien. Es una súper madre, pareja, hermana, que se divierta sobre todo. Yo no valgo para esto", expresó Eladio ante la proposición de Mediaset.

El empresario ha decidido apoyar a su pareja desde la distancia durante su paso por el concurso. Cuando Ana María salga de Guadalix, la televisiva retomará los preparativos de su boda con Eladio, con el que va a pasar este año por el altar. Mientras tanto, Ortega Cano también ha vuelto a abrir la puerta al amor. Después de su sonada separación con la diseñadora, el diestro tiene ganas de volver a enamorarse y de compartir su vida con alguien.