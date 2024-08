¿Está de nuevo enamorado? La respuesta de José Ortega Cano

Ya casi han pasado dos años desde que José Ortega Cano y Ana María Aldón decidiesen tomar caminos separados. Desde entonces, no se le ha conocido ninguna pareja oficial al extorero. Sin embargo, ha reaparecido precisamente para ver una corrida en el Puerto de Santa María donde no ha podido evadir las preguntas de los medios de comunicación. Durante este evento, con una sonrisa en el rostro, Cano ha asegurado:"Soy estupendamente feliz", ha asegurado, pero no ha querido aclarar si esa felicidad se debe a una nueva ilusión sentimental, mostrándose evasivo con la prensa. OrtegaCano se encuentra de vacaciones y ha admitido que desconoce cuánto durarán, "todo depende de cómo vaya la cosa", ha añadido, sin confirmar nada más.

Ana María Aldón y Ortega Cano en la comunión de su hijo, José María Gtres

El extorero y Ana María Aldón pusieron fin a su relación oficialmente en enero de 2023 tras haberse dado el "sí, quiero" en septiembre de 2018, aunque en en octubre de 2022, tras varias semanas de rumores, la colaboradora televisiva confirmaba que su relación con Ortega Cano, con el que tiene un hijo de 11 años, estaba rota. Actualmente ella está prometida con Eladio, un empresario, con quien presume su relación en las redes sociales.

El peor momento de Ortega Cano

Sin embargo, no han sido tiempos fáciles para Otega Cano, que tiene varios frentes abiertos:su hijo José Fernando fue citado hace un mes judicialmente por presunta estafa de 83.000 euros que habría cometido a través de Medelauto Express SL, empresa cuya administración comparte con su primo Paco Ortega. Al ser una querella criminal, los dos primos se enfrentarían a una pena de seis años de cárcel y la obligación de devolver todo el dinero. "Si queréis saber la verdad, José Fernando no tiene nada que ver. Él no sabe nada de nada. ¡Haced el favor de no hablar así de él! Es una persona que necesita ayuda, ¿vale?", les gritó, visiblemente enfadado, Ortega a los periodistas al ser preguntado por el tema.

Además, han salido a relucir supuestas deudas que acumularía el viudo de Rocío Jurado. Ana María Aldón lo hizo público en el programa 'Fiesta', afirmando que él no estaba cumpliendo con sus responsabilidades con el hijo menor que tienen en común, insinuando que debía varios meses de la pensión de manutención que corresponde al chico, pero el entorno del torero lo desmintió.

Ana María Aldón en "Fiesta" Mediaset

No obstante, la revista 'Lecturas' aseguraba que Ortega Cano atravesaba una situación financiera tan complicada que en los tres últimos años ha recibido hasta tres avisos de embargo de su casa de Madrid, un gran chalé a las afueras de la ciudad con amplio jardín y piscina. Ante esto, él volvió a reaccionar enfadado ante la prensa: "Preocúpense de su vida que yo me preocuparé de la mía", fu su respuesta.