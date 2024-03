Ana María Aldón revela cómo van los preparativos de su boda con Eladio: "No llegamos"

Ana María Aldón está feliz junto a su actual pareja, Eladio. La colaboradora televisiva y el empresario tenían planeado darse el "sí, quiero" el próximo mes de abril, pero parece que se les ha echado el tiempo encima y que tendrán que posponer la fecha. Así lo ha confirmado este sábado, durante su breve charla con Europa Press cuando acudía a celebrar el 48 cumpleaños de Luis Rollán. Además, hablando de su relación asegura que le ha salido mucha competencia. "Tiene 25.000 mujeres esperando a que le dé a seguir, o sea, solicitudes de mujeres. Mujeres por favor, dejármelo en paz, ese es mío, ¿eh? Que no comparto nada con nadie", ha confesado Aldón con humor.

En cuanto a los preparativos de la boda, la que fuera pareja de José Ortega Cano ha confirmado que no se está dejando llevar por los nervios. "No estoy nerviosa porque yo creo que los preparativos los voy a alargar lo máximo posible porque me da mucha ilusión, nos hace mucha ilusión", ha comentado. Además ha explicado que es muy probable que tengan que posponer la fecha del enlace. "Para abril no llegamos, está claro que no llegamos, está claro que no llegamos", ha respondido. No obstante, la colaboradora televisiva ha destacado que se encuentra "súper contenta, súper feliz de que la vida me haya dado esta sorpresa" y ha confesado que, aunque los preparativos no estarán a punto cuando planeaban, el vestido sí está más que decidido. "Lo tengo claro", ha confirmado.

En cuanto a la participación de Carmen Borrego en el reality "Supervivientes", Ana María ha revelado que considera que lo está haciendo "fenomenal para lo duro que lo están pasando. Oye, sin fuego, sin comida y está aguantando ahí como una campeona. Yo le doy, vamos, le mando toda mi fuerza. Ojalá pudiese yo ir a verla, como un pajarillo, claro, como un pajarillo por allí y decirle que siga adelante, que lo está haciendo muy bien". Aunque, finalmente la hermana de Terelu Campos ha decidido este fin de semana poner fin a la aventura.