Frank Cuesta se muestra muy crítico con la actitud de Rodolfo Sancho y vaticina el futuro de su hijo: "De tal palo, tal astilla"

El conocido herpetólogo y presentador Frank Cuesta ha lanzado duras críticas hacia Rodolfo Sancho, padre del acusado en el caso de asesinato que ha conmocionado a la opinión pública. Sancho participó recientemente en una entrevista para la docuserie 'El caso Sancho', emitida por HBO. Tal y como confirmó Carmen Balfagón, portavoz de la familia, en el programa 'Y ahora Sonsoles', la participación de Sancho en el documental fue motivada por necesidades económicas.

En una entrevista para el canal de YouTube de Javi Oliverira, Cuesta expresó su desaprobación hacia Sancho: "Lo que vi en HBO es prepotencia pura y dura". El presentador también se mostró consternado por la actitud de Sancho durante la entrevista, especialmente por cómo se refirió a la víctima del asesinato, Edwin Arrieta, como "tipo", lo cual consideró una falta de respeto hacia la víctima y su familia. Cuesta comentó: "Me quedé flipado. Estás hablando de una persona que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos. Ya no es empatía. No hay educación. Tronco, si eso lo ve cualquiera, dice: 'de tal palo, tal astilla'".

Cuesta también mostró empatía hacia Silvia Bronchano, expareja de Sancho, al reconocer su difícil situación y su silencio frente a la tragedia: "Está callada, va siempre en silencio. El otro día dijo lo mismo que dijo hace meses: 'aquí hemos perdido todos. Va a comer la mierda de todo. Encima la tienen desarropada por el padre y el hijo'".

En cuanto al futuro legal de Daniel Sancho, Cuesta expresó pesimismo, sugiriendo que solo hay dos posibles sentencias: "Solo hay dos opciones: pena de muerte o cadena perpetua. Si tú estás tocando los cojones y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte. Te van a dar pena de muerte, seguro". Además, criticó la estrategia de defensa que se está llevando a cabo en el juicio, señalando que podría haberse negociado un acuerdo con la fiscalía en lugar de insultar a Khun Anan, un personaje relevante en el caso: "El abogado que tenían en un principio, yo lo conozco. Es un tío con una gran reputación a nivel penal. Ese tío igual te puede conseguir la cadena perpetua o lo que fuera, pero entre ellos se entenderían. Podrían llegar a un acuerdo con la fiscalía. Lo que hicieron con Khun Anan fue una falta de respeto. Tú no vienes a Tailandia a faltar el respeto", sentenció Cuesta.