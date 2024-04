Las 10 frases más llamativas de Rodolfo Sancho en el documental sobre su hijo Daniel

Rodolfo Sancho aparece sentado, tranquilo, ante la cámara desde su residencia en Fuerteventura, desde donde ha vivido su propio calvario desde que se produjera la detención de su hijo Daniel en Tailandia. Hoy ha comenzado el juicio por el crimen cometido en Tailandia y sobre cuyo caso HBO Max ha producido una serie, "El Caso Daniel Sancho". En él el actor y padre del acusado rompe su silencio. Estas son las 10 frases más impactantes del docureality.

1- Cómo conoce la noticia: "En estado de shock importante y me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica. La conversación no fue muy larga la verdad. Se lo dejaban y quitaban el móvil. Algo así, no fue larga".

2- Sobre la relación de Daniel con Arrieta. "Yo sé que no le hacía falta dinero realmente. Lo que pasa que siempre un poco más de dinero pues viene bien si quieres hacer ciertas cosas como salir a cenar a sitios que te gustan. Pero sí obviamente eso es un error, una trampa, no sabría decir".

3- Relación padre-hijo. "Tuve a Daniel con 19. Tuve que madurar muy rápido. Tuve mucha fortuna porque me empezó a salir trabajo muy joven impulsado también por tener un hijo muy joven. Justo antes de que todo esto ocurriera estuvo conmigo 15 días en Fuerteventura, nos reíamos mucho, lo pasamos bien. Cocina que da miedo, con lo cual es maravilloso cuando viene".

4- Estado de ánimo de Rodolfo Sancho. "Tranquilo. Intento estar estable, no tener ni grandes bajones ni grandes subidones porque una cosa puede llevar a la otra".

5- Relación Daniel Sancho y Edwin Arrieta. "Mucha gente tiene una relación que es tóxica. Lo que pasa que esto ha detonado en algo tremendo pero es que todo es un aprendizaje"..

6- Primer viaje a Tailandia. "Lo empiezo a planear desde el primer momento, pero para eso antes tenía que.. Ir allí sin las armas con la que luchas no tenía ningún sentido. Lo que intento primero es formar un equipo potente que me pueda ayudar con el caso. Y eso obviamente lleva un tiempo".

7. Relación con la prensa. "Obviamente se monta más follón del debido por ese motivo, por ser mi hijo. Pero el otro problema es tan gran en ese momento que si te digo la verdad eso pasó a segundo plano. No he estado siguiendo yo la prensa ni nada porque no es mi interés ni donde tenía que ir mi energía".

8- Qué hacía Daniel en Tailandia. "Yo sabía que Daniel iba a Tailandia. Quería aprender Muay Thai, también cocina asiática y grabar vídeos para su canal de cocina".

9- Cómo le cuenta Daniel lo ocurrido. "La verdad que en la conversación de Daniel me dijo que este tipo le había amenazado a él en el momento, que le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia. Y que se defendió de unas amenazas y un intento de agresión sexual. Y luego pues nos cuenta todo cómo fue. La pelea, lo posterior a la pelea, el miedo, el pánico, el estado de disociación, todo eso".

10- Futuro. "No quiero decir la típica frase, pero venimos a aprender. Hostia, está clarísimo. Puedes tomártelo como aprender o no pero vienes a que la vida te de lecciones buenas, malas…".