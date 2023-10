Un guardaespaldas de Taylor Swift se alista en el ejército de Israel para luchar contra Hamás

Un exintegrante del equipo de seguridad de Taylor Swift que trabajó para la cantante durante su gira "The Eras Tour" ha decidido regresar a su país natal, Israel, para unirse como voluntario a las Fuerzas de Defensa de Israel en medio del conflicto con Hamás. El extrabajador, cuya identidad no ha sido revelada, supuestamente ya era miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel antes de trabajar para la artista. Ahora ha renunciado a un sueldo de 500.000 dólares al año para luchar por lo que considera correcto.

"Conseguí el trabajo de mis sueños que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo. No tenía que venir aquí... ¡¡¡Pero no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares!!! Solo por ser judíos o por ser israelíes", declaró a Variety.

Este individuo, que anteriormente había vivido y trabajado en los Estados Unidos, ha hecho notoria su firme apoyo a Israel en las redes sociales, compartiendo una foto en la que luce su uniforme militar y expresando su desaprobación hacia las tácticas de Hamás en la región. Si bien se le describe como un guardaespaldas de Taylor Swift, es importante aclarar que su papel estaba relacionado con la seguridad en uno de los recintos donde la famosa artista ofreció uno de sus conciertos de la gira, en lugar de ser su guardaespaldas personal.

El exguardaespaldas ha destacado su apoyo a Israel y, más allá de las diferencias políticas, ha enfatizado su solidaridad con la humanidad en general. En sus redes sociales, ha compartido su preocupación por el sufrimiento de las víctimas del conflicto, subrayando la necesidad de poner fin a la violencia.