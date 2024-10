Las habichuelas mágicas para una piel perfecta

En los mundos del cuidado de la piel, hay quienes piensan que todo ya está visto y probado, pero las marcas no dejan de impresionarnos con sus descubrimientos y aportaciones. Dentro de las últimas, está AdvancedNutrition Programme y no podemos más que atestiguar que ofrece lo que promete, ofreciendo soluciones a problemas concretos, como las rojeces (palabra de quien escribe este texto).

Conquistando España

La cuestión es que, en España, no tenemos interiorizado el poder de la suplementación o los nutricosméticos, tanto es así que vamos casi a la cola de los demás países europeos. Sin embargo, los expertos suelen asegurar que “la suplementación ayuda a todo el organismo y es fundamental para una salud óptima de la piel. Debemos comprender que hasta el 70% del estado de nuestra piel viene desde dentro, por eso es tan importante seguir una dieta equilibrada y rica en los nutricosméticos que más necesitemos, y suplementar el cuidado de la piel con el cuidado tópico con los cosméticos que mejor nos vengan”, sostiene la directora nutricional de Advanced Nutrition Programme, Sole Urrutia.

Hay que suplementar el cuidado de la piel con el cuidado tópico con los cosméticos que mejor nos vengan Unsplash

Partiendo de esto, no es de extrañar que las marcas de suplementación estén creciendo rápidamente, pero debemos tener claro que no todo vale. Cuando hablamos de ingerir suplementación, tenemos que asegurarnos que lo que llevamos al estómago y al intestino sea de la máxima calidad y, lo que es más importante aún, que sea biodisponible. “La biodisponibilidad de los suplementos es súper importante. Es decir, que el cuerpo lo pueda metabolizar para aprovechar bien sus beneficios. Por ejemplo, es mejor tomar complementos que el cuerpo metabolice bien y promuevan la síntesis de colágeno, que tomar un colágeno ya en sentido literal que, probablemente, nuestro organismo no va a asimilar”, añade la experta.

La pastilla mágica

Por eso nos ha gustado tanto Advanced NutritionProgramme. Primero, hemos podido comprobar sus resultados y, segundo, desde la firma aseguran que para hacer cada nutricosmético se basan en las máximas del reglamento farmacéutico, exigiéndose lo mismo que en los fármacos para la salud, algo que no es de por sí obligatorio, pero ellos prefieren trabajar de esta manera.

Cuando decimos que es una pastilla mágica, obviamente, es una metáfora, pero es que es cierto que sus beneficios se notan con la ingesta continuada de sus suplementos. Además, es una marca poco genérica, es decir, que tiene gran variedad de suplementos con opciones específicas para tratar las diferentes preocupaciones de la piel, ya que cada piel es un mundo. De este modo, no tomarás lo mismo si tienes rojeces que si lo que te preocupa es el acné o los signos de la edad. Ahí entra la importancia de saber elegir y dejarse aconsejar sobre la opción que más te conviene.

Existen gran variedad de suplementos con opciones específicas para tratar las diferentes preocupaciones de la piel @natinati Unsplash

Los estudios clínicos de la firma demuestran cambios en la piel que son dignos de mención. Entre sus suplementos destacan dos formatos: por un lado, las latas y cajas de complejos específicos para tratar cuestiones menos graves o muy concretas, como son el caso de los probióticos formulados cuidadosamente para tratar las pieles más problemáticas, o los complejos de vitamina A para promover la regeneración de la piel.

Sin embargo, lo más llamativo de la firma son sus libretos que, al abrir, desvelan 28 pods con las dosis y selección de pastillas necesarias para cuidar las pieles con determinadas cuestiones específicas. Es decir, son pequeños contenedores con todo lo que tienes que tomarte ese día para no complicarte la vida y, además, esos pods los puedes llevar en el bolso cómodamente. De este modo, tienen Skin Ultimate para pieles con signos de la edad, Moisture IQ para pieles con la hidratación comprometida, dermatitis, rosácea… y su último lanzamiento, Skin EvenIQ, centrado en tratar la pigmentación de la piel, para decir eficazmente adiós a las manchas tratando desde el interior.