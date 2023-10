Las 'influs' defienden a Aitana: "La responsabilidad es de los padres"

Aitana Ocaña ha estado en el foco mediático en las últimas semanas tras el lanzamiento de su álbum 'Alpha' y el inicio de su gira en la ciudad de Valencia. Sin embargo, no fueron solo sus actuaciones en el escenario lo que la llevó a los titulares, sino los comentarios y críticas, principalmente, debido a los bailes sensuales que realizó junto a sus bailarines durante sus presentaciones en vivo.

Las influencers han defendido las canciones y el show de la artista, caracterizándolo como el "mejor espectáculo y directo de Aitana" según Dulceida. "Veo una mujer empoderada que hace lo que le da la gana", sentenciaba Aida.

"Encasillarla en hacer canciones para niños", y por lo tanto, que el show esté dirigido a un público infantil "me parece fuera de lugar", asegura Laura Escanes. Aitana ha explicado en varias ocasiones que su público es familiar, y hace temas para todo el mundo. "Creo que la gente ha confundido (...). Ella está haciendo canciones porque le gusta", opina la influencer. Escanes hace un resumen claro: "Si los padres consideran que tienen que ir a esos conciertos fenomenal, si consideran que no, pues que no vaya". Asimismo, la reina de las redes piensa que "debería ser mucho más sencillo".

Raquel Reitx habla con la sinceridad que le caracteriza: "Si quieres llevar a tu hijo a un evento para niños llévale a un cuentacuentos". En relación al mundo de la canción cree que los artistas evolucionan y crecen con el paso del tiempo, "Si quieres que siga siendo la misma quédate viendo sus cosas de hace seis años". "Yo creo que la responsabilidad no es tanto de Aitana, sino de los padres que llevan a los niños a los conciertos", reflexiona Iera.

Para María F. Rubíes "la gente tiene la piel muy fina". Ante la abundancia de críticas y opiniones, la dama de Instagram considera ser "del vive y deja vivir". "Ella hace arte y se expresa de esa manera", explica. "Hay demasiado escándalo y no me parece para tanto", ha dicho comparado lo ocurrido con otros shows que causaron revuelo en el pasado, como la artista Tina Turner.

Hoy en día, los niños se encuentran inmersos en las redes sociales y esa es la verdadera preocupación que alerta a Anna Padilla: "Creo que habría que reflexionar".

"No somos quién para opinar si está bien o mal, si a ella le parece bien, está bien, porque será lo que ella quiere seguir" ha sentenciado la pareja formada por Tomás Páramo y María G. de Jaime.

La cantante ya anunció que en el disco se encontraba una “Aitana más madura" y “Decir que es más rebelde y provocativa es un titular fácil”