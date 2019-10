Javier Pérez Campos: "Los animales captan situaciones extraordinarias mucho antes que nosotros"

El periodista especializado en temas de misterio acaba de publicar el libro «Los guardianes» (Planeta), donde defiende la tesis que todos tenemos nuestros guardianes que nos ayudan, advierten y protegen... «Aparecen en los límites de la vida, cerca de nuestro último aliento. A veces son solo una voz. Otras, una presencia. Te guían, te ayudan, y luego... desaparecen», aclara mientras sostiene a Thor en brazos: «Es un cruce de razas Pinscher y Chihuahua, pero en realidad debe ser mucho más mestizo. ¡En cualquier caso, es muy inteligente!». Le pusieron ese nombre cuando llegó de pequeñito a casa en honor al dios del trueno, «nos hacía gracia que fuera un nombre grandioso para un perro de siete kilos». Aunque ya ha cumplido ocho años, el escritor asegura que «se sigue comportando como un cachorro», tal vez por la situación en la que llegó: «Le salvamos de una tienda donde estaba en muy malas condiciones y, no en vano, el establecimiento cerró al poco tiempo. Yo nunca había pensado en tener mascota. Pero fue verlo y saber que debía sacarlo y darle una vida mejor», asegura el hombre que ha escrito sobre los guardianes y no duda en asegurar que todos tenemos alguno, como revela en su libro. Posee la profunda certeza de que «los animales captan situaciones extraordinarias mucho antes que nosotros» y se apoya en investigaciones realizadas: «Hemos entrevistado a vigilantes que, haciendo rondas por edificios como el Palacio de Linares, comprobaban cómo los perros no querían entrar a determinadas zonas donde ocurrían fenómenos extraños. A otro nivel, es evidente la huida en masa de animales horas antes de producirse un terremoto, cosa que los humanos somos incapaces de detectar. En el fondo, el reino animal es un auténtico enigma. Creemos conocerles, pero hay mucho por descubrir. Para mí, observar las reacciones de Thor resulta fascinante». Con su mascota le han pasado cosas preciosas y emotivas, «es un tópico, pero sé que intuye nuestro estado de ánimo. Yo viajo mucho y pasa días solo con Celia, mi mujer, y es cuando se convierte en el protector de la casa. Va con ella a todas partes, cuidándola... Admiro su fidelidad y amor real», afirma, y matiza que «algunos filósofos afirman que todos tenemos guardianes pero no sabemos guiarnos por ellos, cosa que sí hizo Ron di Francesco, la última persona en salir con vida de la Torre Sur del 11-S gracias a dejarse guiar por esa entidad». «Todos los testigos –prosigue– que han vivido casos parecidos describen una voz firme, calmada y que no tiene que ver con el propio yo», concluye mientras juega con Thor, que se acaba de sentar, nos mira durante unos minutos larguísimos, como si entendiera lo que decimos, y luego nos estira la pata. Creo que es una despedida... y le entiendo de forma nítida.