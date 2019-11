"GH Vip": La repesca de Hugo Castejón entre la tensión sexual de Adara y Gianmarco

Por fin llegó la noche más esperada de Gran Hermano y es que el "reality" supera el día de Halloween en cada edición. Este año, el recorrido más largo de la historia esperaba a los concursantes para hacerles pasar una gala inolvidable que estuvo cargada de sustos, gritos y lloros. Dos expulsiones y alguna confesión más.

Miguel Frigenti volvía a Guadalix de la Sierra por su cumpleaños para tener su encuentro con Alba, siempre y cuando fuese la elegida por el público para abandonar la casa. Pero los nervios y la tensión no estaban solo en la casa, también en plató. Hugo Sierra, pareja de Adara, tenía que enfrentarse a unas imágenes de ella y Gianmarco de lo más comprometidas. Miradas cómplices, caricias y dobles sentidos dividían la opinión de los espectadores en redes sociales y en plató: ¿amistad o algo más? Hugo mantuvo la compostura y aseguró que seguía confiando en ella y que le gustaría que fuese Adara quien le dijese a la cara lo que le estaba pasando con el italiano. En el otro sillón la tensión no era menor. La distancia entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun era cada vez mayor a pesar de estar sentados al lado. El ex concursante dejaba clara su postura: "Yo ahora mismo necesito un tiempo" a lo que Sofía contestó que: "En estos dos días me he dado cuenta que te importo una mierda". Todo apunta a que esta vez no nos deleitarán con una reconciliación en directo... tiempo al tiempo.

Mientras tanto en la sierra madrileña los concursantes fueron pasando uno a uno por el increíble pasaje del terror donde tuvieron que ir cruzando diferentes habitaciones hasta encontrar una pelota que podía contener la inmunidad. Los últimos en conocerlo fueron los nominados: Alba y Pol. A medio camino conocían la decisión del público que convirtió a Pol en el menos votado y el octavo expulsado. Un maestro Joao destrozado le pedía entre lágrimas que, "piensa todo, por favor", a lo que Pol le contestó con un beso y le aseguró: "Nos vemos fuera, te voy a estar esperando, disfruta por mí". Jorge Javier Vázquez, sorprendido por el gesto que acababa de ver le preguntó al vidente si seguía enamorado de él, a lo que este contestó: "No lo sé, Jorge". Nada más que añadir.

Mila se convirtió en la jefa de la casa y por tanto, en inmune. Tras unas dulces nominaciones gracias a los tartazos de "Payasín" los nominados de la casa eran: Antonio David, Alba, Adara y Joao, hasta que la inmune decidió utilizar su ventaja y sacó a Antonio David para poner en a palestra a Gianmarco. Mientras que el repescado ganador y que ya continúa como concursante de pleno derecho fue el tan esperado Hugo Castejón. Un amplio abanico de posibilidades en las que las votaciones dependerán de lo que ocurra durante la semana. Estaremos atentos.