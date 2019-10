La sandía que refresca el posado más “hot” de Aurah Ruiz

La ex concursante de GH Vip es una experta en revolucionar internet con sus sensuales posados en top less burlando la censura. Para ello recurre siempre a porciones de sandía con los que cubrir estratégicamente sus pezones. “Lo siento pero tu novio me escribe”, ha escrito junto a la explosiva imagen.

Una instantánea que choca con los vídeos que diarimente sube en ‘Mtmad’ y en los que detalla los problemas derivados de la enfermedad de su hijo Nyan, las consecuencias de un accidente de tráfico o enseña su casa adaptada a su pequeño.

La exótica imagen ha conseguido miles de ‘likes’ y muchos comentarios en los que además de alabar su estupenda figura le recuerdan los problemas que tiene en su vida real. A los problemas de salud de su hijo se une la batalla judicial que mantiene contra Jesé Rodríguez, ya que la fiscalía le acusa de acosar al futbolista a través de Internet.