Laura Escanes denuncia las opiniones y las críticas que afectan a la salud mental

Las influencers conviven día a día con las críticas. El hate se ha convertido en parte de su trabajo, pues son juzgadas por cada decisión que toman, palabra que dicen o pensamiento que comparten públicamente. Los Premios Forbes a los Mejores Creadores de Contenido 2023 se celebraron el día mundial de la Salud Mental y las especialistas en redes sociales compartieron los aspectos que más les afectan detrás de la pantalla.

Todas ellas coinciden en que las opiniones más dañinas son sobre sus seres queridos, aunque son conscientes que detrás de las redes y de los perfiles ocultos "se envalentonan", explica Anita Matamoros.

"La salud mental es una tarea pendiente que tenemos todos", afirma Marta Lozano. La modelo lleva en el mundo de la moda 10 años y asegura que las redes sociales "son cada día más peligrosas" al sentir libertad para opinar. Mantener distancia y tratar las redes de forma profesional es la forma en la que Escanes tiene de enfrentarse a todo aquel que comente.

Marta Pombo asegura que cada vez que ha hecho públicos los comentarios que más le duelen "lo hacen por dos". Aún así, ha compartido que cuando le repiten que "está a la sombra" de su hermana María "le cala mucho". Por su parte, su pareja, Luis Zamaolla define a los haters como personas frustradas, quemadas y que canalizan mal la envidia. Una vez más, María Pombo ha recalcado que el primer comentario que le hizo llorar iba dirigido a su madre y su enfermedad.

"No aceptes críticas de quien no aceptarías consejos", reflexiona Anna Padilla. Todos juzgamos y prejuzgamos, por ello, María F. Rubíes aconseja no buscar el hate porque "nunca le vas a gustar a todo el mundo". Iera lanza un mensaje directo para concienciar al espectador: "Todos los comentarios malos duelen".

La experiencia de Lola Lolita le ha ayudado a eliminar y bloquear en su día a día a perfiles.

Laura Escanes se ha mantenido firme en la importancia de influenciar sobre la salud mental y el daño que hacen las críticas aprovechando el estreno del documental 'Beckham' . Asimismo, la influencer también ha cargado contra los medios de comunicación, ya que "también hacen mucho daño", aunque entiende la complejidad de cubrir la noticia. La catalana ha explicado la difícil situación que vivió hace un año durante su separación al ser perseguida para conseguir exclusivas.

Sara Baceiredo ha soportado comentarios de "niña de papá" desde pequeña, algo que no le ha impedido confiar en ella misma y emprender con su marca.