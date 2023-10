Laura Escanes niega la posibilidad de grabar un documental

La nueva moda de los creadores de contenido es relatar los aspectos más escondidos de su trabajo, y por qué no, también de los secretos más ocultos de su vida. Lo hemos visto con la reina de Instagram: Dulceida, y las de TikTok: Lola Lolita y Sofía Surfer y, ahora, con Marta Díaz, pero... y los demás influencers, ¿se atreverían a documentar su día a día tras las cámaras?

Laura Escanes es rotunda con su respuesta, por el momento no se atrevería a tener un documental. "Me da muchísimo respeto", afirma. La influencer insiste en que hay muchas partes de su vida privada que decide guardar en su intimidad y que "se le hace grande" pensar en compartir todos los aspectos de su vida diaria. Pese a subir a redes gran parte de todo lo que le rodea, siempre es ella la que elige los aspectos que van a dar la luz y las personas que saca a través de su perfil en determinados momentos. Sin embargo, entre risas, revela que muchas veces ha comentado con sus amigas "todo lo que se pierden las plataformas" por no filmar su día a día, aunque insiste en su decisión: "mejor que se quede para nosotras".

A todos nos gustaría tener partes de nuestra vida documentada, y es verdad que los influencers tienen gran parte en las redes, pero existe la edición, las pausas y los recortes. En un documental también es posible todo ello, pero estar acompañada de un equipo, día tras día, que vea tu rutina y esté contigo siguiendo todos tus pasos no es algo muy común. "La montaña rusa de Laura Escanes" sería el título que la creadora de contenido elegiría para su serie en un hipotético caso de que un día se decidiese por dar el paso. Para la influencer, el subir y bajar "define muy bien su vida", según ella.

La catalana muestra su apoyo a sus compañeras en cada presentación y asegura que las admira por la capacidad para poder compartir todos los aspectos de su día a día. Esta vez, ha acompañado a Marta Díaz en la presentación del documental sobre su vida como creadora de contenido.