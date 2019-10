Lo que preocupa a Letizia, Meghan Markle e Isabel Pantoja

Otra vez miércoles y yo estoy más preocupada ya por si es el último miércoles que podré escribir en una terraza al sol que por ver si sale Raquel Mosquera en el LECTURAS. Que ya es decir. Con la tontería, ya estamos en octubre y dentro de nada se me acaba el solete mañanero. Tengo que ir pensando en otro plan. Pero hoy aún aprovecho.

Empiezo con el HOLA! y me encuentro a la reina Letizia en portada, que se encuentra en un momento crucial como reina y como madre. Ese titular, acompañado de esa foto en la que aparece con el pelo revuelto por el viento y junto al mar, resulta un poco dramático. En realidad lo que pasa es lo que tenía que pasar, que su hija Leonor tendrá que hablar en público en con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias el próximo día 18. Pero vamos, que tampoco es un drama. No es más que lo que tenía que pasar algún día.

La que s lo está pasando mal es Meghan, la mujer del príncipe Harry a la que nunca le ponen apellido, esa Meghan. A esta pobre, monta un circo y le crecen los enanos. Todo lo que hace es criticado. Total, minucias: gastarse 400.000 euros en una baby shower, volar en aviones privados al mismo tiempo que se declara ecologista, hacer reformas millonarias, llevarse mal con su cuñada... Vamos, lo que que hacemos todos. Más o menos. Y parece que la actitud de la familia de ella tampoco ayuda. Ay, que no va a ser fácil ser rico, guapo y famoso. si no, que se lo digan a la Pantoja, que está pasándolo fatal con su madre y así aparece en la esquina inferior, llorosa y demacrada. Y es que Doña Ana está pasando por un momento delicado de salud, problema que se suma a los que ya tiene Isabel con sus retoños. Otra que no gana para disgustos.

Arriba, sin embargo, aparece Sofía Palazuelo, que es la mujer del nieto de la Duquesa de Alba (yo llega un momento en el que ya me pierdo) y que es, oye, la duquesa más chic. Y hasta aquí me interesa a mí esta noticia. Hasta que acabo de leer el titular.

LECTURAS hoy me viene flojita. Qué rabia me da. Con lo que me emociono yo cuando voy la recojo en el kiosko (qué simpática es mi kioskera) y veo a Las Campos en la portada y me da ya la ansiedad a ver qué tienen que vender esta semana o por qué se han enfadado ahora las hermanas, si porque una tiene las piernas más bonitas o porque le queda mejor a la otra el escote barco. Si pudiera pedir un deseo, solo uno, pediría pasar la Nochebuena con ellas este año.

Pero no, Hoy viene Dinio en portada con su mujer y su bebé, y nos cuenta que su familia le ha salvado la vida. Pues mira, Dinio, yo me alegro.

E l hijo mayor de Bertín Osborne y Fabiola cumple doce años. El pequeño sufre parálisis cerebral y por ese motivo sus padres aprovechan la efeméride para lanzar una campaña de visibilización de esta dolencia. Y en el extremo contrario, eL ex marido de Mónica Naranjo habla por primera vez de su ruptura con la cantante y de su traumática separación. Que no me había enterado yo de lo traumático que había sido.

H oy LECTURAS me deja a m un poco con ganas de que ya sea el miércoles que viene, a ver si me cuentan algo que me interese.

DIEZ MINUTOS, sin embargo, nos viene dramático. Con una Pantoja tristísima en la portada, llorosa por el estado de salud de su madre. Hombre, como para no estarlo. Que una madre es una madre. Aunque Isa P. no piense lo mismo.

G ustavo y Maríaa Lapiedra cuentan en exclusiva que el bebé que esperan es una niña y se llamará Mía, Genoveva Casanova dice que Cayetano ha sido muy valiente al haber escrito ese libro y Christian Gálvez ante las incógnitas de su futuro tras el cierre de Pasapalabra. Os lo cuento así rapidito porque tampoco da para mucho la cosa. Esta semana no nos traen las revistas ni instagramers, ni youtubers ni influencers. Justo esta semana que yo me había preparado un esquema a ver si era capaz de terminar una columna sin consultar google.