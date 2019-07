Los Clinton, abuelos por tercera vez

Chelsea Clinton, la hija del ex presidente de los Estados unidos Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, dio a luz ayer a su tercer hijo, tal y como ella misma lo anunció en sus redes sociales. “Esta mañana le hemos dado la bienvenida a nuestro hijo, Jasper Clinton Mezvinsky. Estamos sobrepasados de amor y agradecimiento y no podemos esperar para presentárselo a su hermana y hermano mayor”, escribía en su perfil de Twitter y ante sus más de 2,5 millones de seguidores la que fue Primera Hija de Estados Unidos entre 1993 y 2001.

La abuela del pequeño, Hillary Clinton, fue de las primeras en difundir la noticia en su cuenta de Twitter donde escribió “¡Compartiendo felices novedades esta mañana! Bill y yo estamos muy emocionados”.

Chelsea, de 39 años, se casó en 2010 con Marc Mezvinsky, economista de 41 años,,¡ en la Mansión Astor, en Rhinebeck, un pueblo a dos horas al norte de la ciudad de Nueva York. Ambos tienen ya dos hijos: Charlotte y Aidan.