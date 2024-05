María del Monte ya no quiere el perro que le regaló Antonio Tejado: su criticada decisión

María del Monte está tratando de reconstruirse después del tremendo susto que se llevó el pasado agosto de 2023 cuando asaltaron su casa de Sevilla. Los encapuchados se llevaron un botín millonario, pero también amordazaron a su mujer, Inmaculada Casal, y les amenazaron con especial violencia si no colaboraban. El miedo se revive ahora que Antonio Tejado ha sido detenido como supuestos “autor intelectual” del crimen en casa de su tía, lo que ahonda en el dolor y hace que cada detalle del pasado cobre ahora un matiz distinto y una importancia nueva. Esto sucede también con el perro que el exyerno de Rosa Benito le regaló a la cantante a la mañana siguiente de cometerse el robo en su domicilio. Ahora su mascota va a sufrir las consecuencias directas de las malas decisiones de sus dueños.

María del Monte y Antonio Tejado Gtres

Al menos eso es lo que mantienen desde el programa de Telecinco, ‘Así es la vida’. José Antonio Avilés asegura que la cantante ha tomado una drástica decisión al no poder conciliar el cariño que siente por el perro y el hecho de que se lo haya regalado su sobrino. Y más al tener en cuenta que la excusa de entregarle el can podría haber sido aprovechada para facilitarle el trabajo a los ladrones que les ha llevado al psicólogo con un trauma difícil de superar, más allá del valor material de lo sustraído, que superaba el millón de euros. Y es que, según el colaborador, María del Monte estaría pensando en deshacerse del perro, pues le recuerda que su llegada a su casa fue una presunta estratagema de los ladrones, como así apuntan desde la investigación del caso y se ha planteado también en las declaraciones ante el juez de los implicados y las propias víctimas.

“La decisión que ha tomado es deshacerse del perrito que le regaló Antonio Tejado”, asegura Avilés en el citado programa, poniendo como principal motivo que la cantante “no es capaz de convivir con el animal sin acordarse de lo que sucede”. Al parecer, ya no quieren al can en su hogar, porque le trae malos recuerdos y le hace tener presente en todo momento que su sobrino está en prisión. Más por la razón de su encarcelamiento. No obstante, la protagonista ni su entorno se han pronunciado sobre este punto que, a buen seguro, generará mucha controversia. Las redes sociales están muy sensibilizadas con los animales y ya son muchos los que piden una explicación para ver si es cierto o no que piensen deshacerse del perro un año después de tenerlo en su casa. También ponen en cuarentena esta información por la fuente por la que llega y prefieren ser cautos para no criminalizar a la artista por un supuesto deseo que, en principio, aún no ha llegado a materializar.

Pero el colaborador de ‘Así es la vida’ no se conformó con asegurar que María del Monte tiene intención de desprenderse del perro que le regaló su sobrino. No detalla si su deseo es llevarlo a una protectora o encontrarle ella misma un nuevo hogar. También desmiente que la artista esté pensando en vender su casa de Sevilla, en la que sufrió el robo, lo que resultaría curioso que sí quiera deshacerse del perro porque le recuerda lo sucedido, pero no la casa en la que sucedió. Más allá de esto, José Antonio Avilés también ha querido aportar su granito de arena a las especulaciones sobre la vídeollamada que se habría solicitado y que nunca llega.

Sí que dice saber Antonio Tejado está buscando por todos los medios tener una conversación directa con su tía, aunque sea a través de vídeollamada. No porque quiera saber el motivo por el que continúa en libertad provisional hasta que se celebre el juicio y se determine su grado de implicación en los hechos de los que se le acusa, sino porque quiere dejarle clara su inocencia. El recluso mantiene en firme que no ha tenido nada que ver y desea explicárselo con todo detalle a María del Monte para que le crea y le salve de permanecer en prisión por más tiempo.