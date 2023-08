Mario Casas: "De pequeño no me sacaban a la calle porque nací deformado"

Mario Casas está en pleno centro de atención por haber dirigido su debut cinematográfico titulado "Mi soledad tiene alas". A pesar de sus éxitos como actor, es innegable que su aspecto físico, en la opinión de aquellos que lo evalúen, sigue siendo uno de los tópicos más recurrentes cuando se habla sobre él. Esta circunstancia se hizo evidente durante su aparición en el podcast "Malas personas", donde la comediante y presentadora Victoria Martín le lanzó una pregunta sin rodeos sobre su atractivo: "Cuando uno nace hermoso, cuando uno nace guapo, todo parece ser maravilloso. La vida es asombrosa, ¿verdad?".

Sin esperarlo, la respuesta del actor ha dejado sorprendida a la entrevistadora. Dirigiéndose con cierta ironía a uno de sus acompañantes, Casas preguntaba: "¿No tienes una foto mía de cuando nací aquí, no?". Luego afirmaba con firmeza: "A mí de pequeño no me sacaban a la calle, esto también es real". Según ha relatado ante la mirada atónita y risueña de la podcaster, al parecer Mario no era particularmente agraciado al momento de nacer. En la entrevista ha comenzado explicando que "salí deformado".

Resulta que su madre enfrentó complicaciones al comienzo del parto, lo que llevó a los médicos a utilizar fórceps para ayudar en el proceso de nacimiento. Esto resultó en que naciera con una cabeza "apepinada" y con una apariencia "muy deformada". En broma, se compara con "Sloth, el monstruo de Los Goonies".

Cuando los familiares llegaban a su casa, en concreto su tío no se contuvo al declarar que no era particularmente atractivo: "Qué feo, os ha salido feo el niño". Entre risas, el actor revela: "Estuvieron meses sin sacarme, y finalmente comenzaron a sacarme a los dos o tres años".