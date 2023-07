“Pintando Diversidad”, la mega exposición de arte de Marcelo De Stefano

El Centro Cultural Casa de Vacas y la Asociación Española de Transexuales se complacen en presentar las obras de arte abstracto de Marcelo De Stefano, un pintor argentino/americano, que actualmente está radicado en Madrid.

El objetivo principal de esta muestra es celebrar la diversidad LGTBI+ y promover el respeto y la integración social de todas las personas. Constituye una de las más grandes exposiciones de arte abstracto de temática LGTBI+ a nivel mundial presentada por un solo artista. Es la primera vez en la historia de España que un número tan significativo de embajadores y sus familiares asisten a la inauguración de una muestra de pinturas sobre diversidad.

Marcelo De Stefano junto a su esposo, el embajador de Irlanda, Frank Smyth Julia Robles

Marcelo De Stefano siempre ha tenido un profundo amor por la pintura y pasión por expresarse a través del arte. Pinta desde hace 40 años. Su carrera artista la ha

desarrollado principalmente en la cuidad de New York donde residió durante 18 años. Cursó estudios de arquitectura y arte en Argentina, España y Estados Unidos en Parsons School of Design y The Art Students League of New York, dos escuelas de arte muy reconocidas. Además, obtuvo una valiosa experiencia al trabajar en grandes proyectos a lo largo de su carrera profesional y se inspiró en las obras de varios pintores famosos como Vincent Van Gogh y Mark Rothko, entre otros.

De izquierda a derecha: Frank Smyth (embajador de Irlanda), Manuel Rodenas, Sophia McIntyre (atrás, embajadora de Australia), Antonio Najarro (atrás), Wendy Drukier (embajadora de Canadá), Roberta Azzopardi (esposa del embajador de Malta), Paul Wojciechowski (atrás, esposo de la embajadora de Australia), Nasrin Zhiyan, Geert Cockx (atrás, embajador de Bélgica), Javier Velasco (embajador de Chile con su señora, Manola Pérez), Marcelo De Stefano, Lyra Puisyte Bostroem (embajadora de Lituania), María Antonia Martín (Toñi), esposa del embajador del Reino Unido, Ricardo Alfonsín, embajador de Argentina y su esposa Cecilia Plorutti Julia Robles

Sus pinturas están influenciadas por el trabajo de artistas expresionistas e impresionistas abstractos. Muestran sentimientos, emociones, espontaneidad y creatividad liberada como un reflejo de su psique consciente e inconsciente, a veces desde una perspectiva mística. Valora la libertad artística y la improvisación. Si bien a menudo empieza a pintar con algunas ideas en mente, su proceso de creación es bastante libre y descubre la verdadera esencia de cada pintura a medida que avanza con la obra. Es una aventura hacia lo desconocido. Su objetivo principal es proporcionar una expresión sutil de lo que siente o piensa sobre eventos, personas, problemas o sobre sí mismo. Incluso cuando se representan imágenes basadas en realidades visuales, las imágenes siempre son siempre abstractas.

Utiliza la energía y el potencial expresivo del color en un equilibrio dinámico para transmitir una gama de pensamientos y emociones: inteligencia, bondad, serenidad,

alegría, tristeza, orden, caos, entre otros; un lenguaje peculiar que habla sobre algunos de los temas importantes de nuestras vidas. En esencia, sus pinturas nos hablan de las actitudes psicológicas y morales que se despliegan a nuestro alrededor. Ha expuesto sus obras en varias galerías a nivel internacional. Por ejemplo, en Nueva York, exhibió en Naciones Unidas, Consulado de Argentina, Ministerio de Educación de Nueva York, Parsons School of Design, The Art Students League of New York, Noho Art Walk, Columbia University y BMCC durante el Tribeca Film Festival, entre otras galerías.

Marcelo De Stefano, We Are + / Somos +, 2023 (Acrílico y estuco sobre lienzo100 x 100 cm) Marcelo De Stefano

Comenzó a dibujar y pintar de niño en programas extraescolares de primaria en Argentina. Posteriormente, aprendió y dominó diversas técnicas artísticas en un

bachillerato técnico. En 1992 se graduó como Arquitecto en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Asistió a clases de arte en el Liceo Municipal de Santa Fe bajo la guía de varios pintores. En 1999 obtuvo una maestría en arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, España. En el 2000 recibió una maestría en administración de la educación superior /educación internacional de la Universidad de Massachusetts en Amherst, Estados Unidos. Además, obtuvo una maestría y un doctorado en administración educativa / liderazgo de Teachers College, Columbia University en la ciudad de Nueva York. También, estudió arte en las famosas Art Students League y Parsons School of Design en la ciudad de Nueva York.

Ha recibido varios premios, incluyendo becas de las siguientes organizaciones: Fulbright, Organización de los Estados Americanos, MAEC-AECI (Ministerio de

Asuntos Exteriores de España-Agencia Española de Cooperación Internacional), Universidad de Columbia y Ministerio de Educación de Argentina (Fondos del Banco Mundial). Además, obtuvo un premio por su liderazgo, otorgado por el Ministro de Educación de la ciudad de Nueva York donde ocupó un alto cargo como director durante más de 10 años.

Marcelo De Stefano mostrando las obras tituladas “Naturaleza Diversa I, II, III y IV Julia Robles

-¿Cómo nació esta iniciativa?

La idea de este proyecto surgió de Cristina Jiménez Molina, presidenta de Transexualia, Lola Chamorro Moyano, directora del Centro Cultural Casa de Vacas en el Parque del Retiro, Manuel Ródenas y Javier Gómez Fernández en colaboración con la Comunidad de Madrid y varias organizaciones y activistas de la comunidad LGBTQI+ en España. Y hemos recibido el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Embajada de Irlanda en España (Embajador Frank Smyth) y la Embajada Argentina en España (Embajador Ricardo Alfonsín). He recibo muchas invitaciones para exponer mis obras. Pero por una cuestión del enorme trabajo que significa organizar una muestra de esta envergadura, todavía no he concretado otras.

Marcelo De Stefano presentando la muestra y describiendo las pinturas expuestas Julia Robles

-¿Cómo se representa la diversidad a través de obras abstractas?

Uno de los desafíos que tuve que enfrentar para esta exposición fue definir como representar la diversidad de la gente a través de pinturas abstractas. Como dice Topacio Fresh, la curadora de la muestra, “representar una comunidad tan diversa sin caer en estereotipos o clichés no es una tarea fácil”. Por eso, realicé una investigación cualitativa y tuve varias reuniones con representantes de la comunidad LGTBI+ donde además pude identificar los desafíos más importantes que debe afrontar diariamente este grupo, incluyendo la falta de oportunidades laborales, discriminación, bullying y abusos, entre otros graves problemas que dificultan la integración social. Agradezco enormemente las palabras de Topacio Fresh, porque ella dijo que “logré el objetivo propuesto de manera magistral”. Estas palabras de Topacio, una persona trans que es muy famosa en España y Argentina son muy reconfortantes porque detrás de estas pinturas hay más de un año de arduo trabajo. Además, haber recibido la aprobación y reconocimiento de Cristina Fernández, la artista Juani Ruiz y varias de las chicas trans que trabajan incansablemente por los derechos de las personas trans y que me han dicho que les encantaban mis obras es el halago más profundo que puedo recibir como artista, el de haber podido ofrecer obras que además de bellas lleguen al corazón de las personas.

Topacio ha sido muy generosa al describir mi muestra. Ella dijo lo siguiente: "Sus bellas, inspiradoras y emotivas pinturas muestran sutilmente la temática LGTBI. La intención es que cualquier observador pueda ver en sus cuadros algo que les permita viajar, soñar o simplemente reflejar algún tipo de emoción sin necesidad de enfocarse obligatoriamente en la temática específica de la exhibición. Fue un trabajo con una gran carga emocional porque mientras pintaba, De Stefano pensaba en todo lo que han sufrido y siguen sufriendo muchas personas sólo por el hecho de ser quienes son y mostrarse tal cual son. De Stefano utiliza la energía y el potencial expresivo de los colores prismáticos en un equilibrio dinámico para resaltar diversidad, integración e identidad, entre otros aspectos. El resultado son efectos espaciales ricos en movimiento, profundidad y transparencias que danzan armónicamente fuera del lenguaje descriptivo. Fiel a su estilo abstracto y utilizando colores representativos de la comunidad LGTBI, De Stefano nos invita a viajar a un mundo de luz, color y emoción donde los observadores pueden dar rienda suelta a su imaginación a través de las pinceladas cargadas de fuerza, expresividad y fluidez".

Antonio Najarro, Daniel Azzopardi (embajador de Malta) con su esposa Roberta Azzopardi y Nasrin Zhiyan Julia Robles

-¿Cuál es el objetivo de esta muestra?

El objetivo principal de esta muestra es celebrar la diversidad en todas sus formas y promover el respeto y la integración social de todas las personas. Es la primera muestra de arte que realizo después de sufrir una lesión en New York que no me permitió pintar durante un largo tiempo. Después de ocho años, dos operaciones de hombro y años de rehabilitación, solo una gran causa podía incentivarme a participar en este proyecto. Sin embargo, cuando conocí a la gente de Transexualia en 2022, y vi todo el trabajo que realizan diariamente para mejorar la vida y dar oportunidades a muchas personas, mi participación y colaboración en este proyecto y en las actividades que ellos desarrollan estaba asegurada.

La muestra incluye una retrospectiva de algunas de mis obras de los últimos 15 años realizadas en New York, donde residí por 18 años, y una selección de obras recientes que he realizado en Madrid específicamente para celebrar la diversidad social y la integración de todas las personas.

Frank Smyth, embajador de Irlanda, Carmelo Naranjo, esposo de la embajadora de Alemania, Nasrin Zhiyan, Marcelo De Stefano y María Eugenia Carballedo Julia Robles

-¿Qué es significativo para la comunidad LGTBIQ+?

Cuando uno enfrenta tantos desafíos solamente por ser quien es y mostrarse de manera honesta al mundo, es muchísimo más difícil poder progresar y lograr objetivos personales. Para las personas LGTBIQ+, poder ser quienes son tiene un coste muy alto porque todavía en el 2023, poder amar a quienes aman incomoda a mucha gente. Poder estudiar, trabajar y desarrollarse profesionalmente es aún un desafío enorme. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, creo que es muy importante para las personas poder ser quienes son y mostrarse tal cual son. Por eso, la cita de Oscar Wilde, un famoso escritor irlandés que sufrió muchísimo y falleció a consecuencia de un amor homosexual, es muy relevante y actual. Él dijo: “Sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos”.

Topacio Fresh, curadora de la muestra, presentando las obras de Marcelo De Stefano Julia Robles

-Háblame de Oscar Wilde

En 1895, el autor de El retrato de Dorian Grey fue condenado a dos años de trabajos forzosos por su homosexualidad, considerada una “aberración” para la sociedad victoriana y una “indecencia grave” para la ley. Como Oscar Wilde, muchas otras personas fueron perseguidas por su orientación sexual y continúan siendo perseguidas y condenadas en varios países hasta hoy en día. Tanto las famosas citas de este renombrado escritor y la enorme tragedia de su muerte, como todo lo que aprendí en las reuniones con la gente de Transexualia y otros grupos, me sirvieron de inspiración para pintar obras únicas y representativas de la comunidad LGTBIQ+.

De izquierda a derecha: Markéta Tomaga (esposa del embajador de Slovaquia, Jurag Tomaga, que también asistió al evento, Roberta Azzopardi, esposa del embajador de Malta, Daniel Azzopardi, que también asistió al evento), Sari Rautio, embajadora de Finlandia (su esposo y su hija también asistieron a la inauguración), María Antonia Martín (Toñi) y su esposo Hugh Elliot, embajador del Reino Unido, Carmelo Naranjo (atrás, esposo de la embajadora de Alemania), Sophia McIntyre, embajadora de Australia, Christhian Biever embajador de Luxembourg con su esposa Carole Biever, Andrea Jančárek, esposa del embajador de Chequia, Marcelo De Stefano, Topacio Fresh, curadora de la muestra, Javier Velasco, embajador de Chile, Panagoula Salesiotou y su esposo Ilias Fotopoulos, embajador de Grecia, Cecilia Plorutti, esposa del embajador de Argentina, Ricardo Alfonsín, y Frank Smyth, embajador de Irlanda Julia Robles

-¿Qué te inspira a pintar?

Hay muchas cosas que me inspiran cuando pinto. Por ejemplo, me inspiran los sentimientos, las emociones, la belleza de la naturaleza, los animales, la música y la

arquitectura. También mi inspiran las obras de pintores como Van Gogh y Rothko que son mis favoritos. Siempre regreso a ver las obras de estos pintores que me inspiran. En particular Van Gogh, no solo por lo maravillosas que son sus obras, sino también por la gran tragedia de su vida y su sufrimiento, por ser un genio incomprendido, un adelantado de su tiempo. Otro artista famoso y muy reconocido mundialmente que me ha inspirado ha sido mi instructor en The Art Students League of New York, Ronnie Landfield, con quien tener varias charlas y pude perfeccionar mi técnica a través de sus consejos. Además, la música y otras formas de arte me inspiran y están presentes en mis obras. Por ejemplo, para esta colección sobre diversidad me acompañó Miley Cyrus, ¡una artista que admiro, con su icónica canción “Flowers” que la escuché cientos de veces mientras pintaba! (risas). La letra de esta canción es muy significativa para mucha gente y para mí también. Este tema refleja un gran sufrimiento cuando dice “We were good, we were gold… Kinda dream that can't be sold”. Pero al mismo tiempo también refleja un “come back” luego de tanto sufrimiento cuando dice: “but then remembered I…” ¡Pues hay mucho de Miley Cyrus en esta colección de pinturas! ¡En realidad, le debería regalar un cuadro a mi compatriota Miley por inspirarme a pintar! Mis obras muestran sentimientos, emociones, espontaneidad y creatividad. Valoro mucho la libertad artística y la improvisación. Si bien a menudo comienzo a pintar con algunas ideas en mente, mi proceso de creación es bastante libre y descubro la verdadera esencia de cada pintura a medida que avanzo con la obra. Uso la energía y el potencial expresivo del color en un equilibrio dinámico para transmitir una gama de pensamientos y emociones. Es una aventura hacia lo desconocido.

-¿A qué precio se venden tus cuadros?

La colección sobre diversidad tiene un amplio rango de precios para poder ofrecer una obra de calidad también a precios asequibles. Dependiendo del tamaño de las obras, costo de materiales utilizados y tiempo de realización. Mis obras se venden entre €1.000 y más de €10.000. Esta exposición es a beneficio de Transexualia. De las obras de la colección sobre diversidad que venda hasta fin de Julio, donaré el 50% porque las chicas y chicos trans necesitan todo el apoyo que les podamos brindar. Casi el 80% de las chicas trans tiene una vida marginal porque no pueden afrontar los costos de vida y muchas tienen que recurrir a la prostitución para poder comer. Estas historias no las conocen mucha gente y no están al tanto de todo lo que sufren. De hecho, ya he vendido 4 pinturas y los compradores me los han prestado hasta el fin de la exposición. He donado a Transexualia el 100% de los dos primeros cuadros que vendí y el 50% de los otros dos que he vendido. Quiero agradecer enormemente a mis amigos, el excelente dentista argentino Fernando Soria, que tiene una clínica dental espectacular aquí en Madrid, por ser el primer comprador de mis cuadros y por apoyar a Transexualia. También a Manuel Berjón Hernández, titular de la empresa A.V. Medios, S.L. que ha comprado otros dos cuadros y a Barbara Gómez Molino, titular de la agencia de consultoría estratégica y Relaciones Públicas Go&Go Agency que ha contribuido mucho en la promoción de esta muestra y apoyo de la diversidad. Cuando uno compra uno de mis cuadros, está comprando algo más que una pintura. Está comprando miles de horas de experimentación y de fallas. Está comprando días, semanas, meses, años de frustración y también momentos de pura alegría. Es por eso que una pintura es más que un objeto. Representa años de entrenamiento y trabajo, éxitos y fracasos, frustraciones y también de felicidad.

Luiso de Dios Ruis-Roso y su esposa, Barbara Gómez Molino, titular de la agencia de consultoría estratégica y Relaciones Públicas Go&Go Agency junto a su hija, Abril. Miguel Angel San Juan, director de Diversidad, Equidad e Inclusion, Marcelo De Stefano, y Manuel Berjón Hernández, titular de la empresa A.V. Medios, S.L, Angélica Ortiz, Ramona Cortini, diseñadora de interiores y Eduardo Velasco, actor Julia Robles

-Háblame del protagonismo y el significado de los colores para ti.

Con el uso de colores vibrantes quise reflejar en las pinturas un destello de esperanza y un futuro mejor para toda la comunidad LGTBIQ+.

Marcelo De Stefano, Flores Doradas / Golden Flowers, 2023 Acrílico sobre lienzo 200 x 150 cm Carmelo Naranjo, esposo de la embajadora de Alemania

La pintura “Flores Doradas” es un excelente ejemplo del uso del color para representar de manera abstracta una historia particular. Cuando conocí a las mujeres y hombres trans del grupo Transexualia, y aprendí más sobre sus vidas e historias, me di cuenta de que muchas y muchos, si no la mayoría, tienen una vida muy difícil. Tienen una vida de abuso, rechazo, intimidación y, a veces, un poco de diversión y brillo. En esta obra, se puede apreciar que, sobre los colores de la bandera trans, y siendo fiel a mi estilo de pintura, representé a la comunidad trans como flores doradas. Metafóricamente, algunas de ellas están floreciendo completamente, algunas están floreciendo parcialmente, algunas están luchando por emerger y algunas están bloqueadas. Sin embargo, en todas ellas hay mucha energía positiva, y eso es lo que quería retratar. Sobre los colores de la bandera trans, y siendo fiel a mi estilo de pintura, representé a la comunidad trans como flores doradas porque a pesar de todas las penurias por las que han pasado, y todo el rechazo y discriminación que aún atraviesan, siguen brillando. Aunque algunas de estas flores están pintadas a propósito un poco rotas, brillan a su manera y resaltan sus corazones de oro.

Marcelo De Stefano, Diversidad I, 2023 Acrílico sobre lienzo 200 x 150 cm Carmelo Naranjo, esposo de la embajadora de Alemania

Una bandera LGBT es un símbolo que representa la rica diversidad de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero, y la búsqueda constante de igualdad y

aceptación. Su versión más reconocida, “bandera arcoíris”, fue creada por Gilbert Baker en 1978. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo universal del orgullo LGTB y un emblema unificador para personas de todo el mundo. Cada franja de color simboliza lo siguiente:

Rojo: vida y vitalidad

Naranja: curación y luz solar.

Amarillo: la alegría y la felicidad de abrazar la propia identidad.

Verde: la naturaleza y la importancia de la comunidad.

Azul: serenidad y armonía

Púrpura profundo: espíritu y orgullo.

En esta pintura, mezclé los colores de la bandera en diferentes tonos para simbolizar la interconexión de los atributos descritos. El color verde abraza la composición para reforzar la importancia de la naturaleza y la comunidad.

Otra de las obras más reconocidas es la titulada “Somos +” o “We are +”. Es una obra que me llevó mucho tiempo completar. Las elecciones personales y amorosas pueden manifestarse de varias maneras. Esta pintura representa la evolución en curso del acrónimo original LGTB (lesbiana, gay, transgénero y bisexual) y la bandera del arcoíris. El acrónimo LGBT se ha extendido al actual LGTBQI+ (lesbiana, gay, transgénero, bisexual, queer y +) para incluir otros tipos de género, sexualidad e identidad. La paleta de colores representa una amplia gama de identidades sexuales y de género. Los colores originales de la bandera del arcoíris LGBT están representados en la parte superior de la pintura, seguidos de los colores de la bandera transgénero y colores adicionales que representan otras identidades. La variedad de colores y sombras del símbolo "+" en el centro representa el viaje de autodescubrimiento y el florecimiento de una comunidad más amplia. También simboliza los desafíos que tienen algunas personas para comprender o definir su propia sexualidad e identidad.

-¿Cuáles han sido los desafíos de esta exposición?

Representar la diversidad social es un desafío porque es difícil definir elementos significativos en los cuales las personas puedan verse reflejadas. Creo que para

integrar a la sociedad en general hay que buscar puntos en común y el uso de colores vibrantes con pinceladas cargadas de emoción es un buen punto de partida. Por ello, si bien las obras tienen una historia personal, son cuadros que cualquier persona podría considerar adquirir y disfrutar.

Manuel Ródenas, Lola Chamero Moyano (directora del Centro Cultural Casa de Vacas), Marcelo De Stefano y Javier Gómez Fernández Julia Robles

¿Qué parte de tus vivencias se ven reflejados en tus obras?

Mis estudios de posgrado, las vivencias de compartir con estudiantes de todo el mundo y las experiencias de trabajar en varios países han influenciado mi impronta artística. Principalmente mi trabajo en la ciudad de Nueva York que es una de las más cosmopolitas del mundo y en donde dirigí importantes proyectos en gran escala y para una población muy diversa. Por ejemplo, los programas que dirigí para los más de 1,2 millón de estudiantes de la ciudad de New York. Esto sumado a los cientos de ciudades de diferentes países que he visitado, en las cuales he aprendido sobre diversas culturas y formas de arte, me ha ayudado a crear una visión artística muy particular, integradora y diversa.

-¿Qué conclusión sacas de todo este gran trabajo?

Ser auténtico, ser uno mismo es aceptar nuestra verdadera naturaleza, valores y creencias. Nos permite vivir alineados con nuestra identidad central en lugar de tratar de encajar en el molde de otras personas. Esto conduce a una sensación de plenitud y felicidad porque estás viviendo una vida que resuena con tus valores y aspiraciones. Por eso, a pesar de los desafíos, creo que debemos abrazar nuestra singularidad, celebrar nuestra individualidad y esforzarnos por vivir una vida auténtica que nos brinde alegría y satisfacción.

“Pintando Diversidad” es una celebración a la integración de todas las personas.

“Pintando Diversidad”

Del 30 de junio al 30 de julio, 2023

Centro Cultural Casa de Vacas, Parque del Retiro, Madrid

Marcelo De Stefano

www.marcelodestefano.com

Instagram: @marcelodestefano_art