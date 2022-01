Esther Doña presume de la faceta más artística de Santiago Pedraz: “No puedo estar más orgullosa”

Hace tan solo cuatro días el juez Santiago Pedraz sorprendía a sus seguidores mostrando una faceta suya nunca vista, la de pintor, y orgulloso de sus sorprendentes creaciones artísticas, las ha publicado en Instagram junto a sus títulos. Uno de ellos dedicado a su pareja Esther Doña, y otro de ellos, a la familia de esta.

Dichos cuadros han sorprendido a sus seguidores, pero en especial a la viuda del marqués de Griñón, que presume en redes sociales de la faceta más artística de Pedraz: “Hoy quiero compartir con todos vosotros un regalo que me hace muchísima ilusión y es un cuadro que me ha pintado mi pareja, Santiago Pedraz, del que no puedo estar más orgullosa”, dice Doña en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram junto a la creación.

Se trata concretamente de ‘Contigo: El sueño infinito Locura pulmonar’, como así lo ha titulado el propio artista. Toda una declaración de amor hacia Esther Doña, con quien se encuentra viviendo una eterna luna de miel desde que salió a la luz su historia de amor el pasado año 2021. Y es que ambos son la pareja del momento y así lo demuestran en cada una de sus apariciones públicas.