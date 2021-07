La crónica de Mariñas: La intimidad de Griñón contada por Esther Doña

Gente

Son como vacaciones adelantadas, como un anticipo veraniego sin dar muchas cuentas. Animó, entretuvo, divirtió el cotarro social y los comentarios diversos saber que la viuda Esther Doña no pudo evitar tener frente a ella, con lo que ha pasado, a los hijos del marqués de Griñón. La vida juega estas malas pasadas, para muchos divertidas, y hay que sobreponerse aunque no se tengan ganas. Se impone el disimulo, parece obligado mantener el tipo, presumir de ánimo y aparentar no estar afectado ni molesto. Cualquier cosa con tal de no aparentar afectación y dar más que hablar a círculos chismosos que no les quita la vista de encima, siempre atento, pendientes y obsesionados por cualquier gesto de disgusto. Había que evitarlo como fuera, en ello les iba vida y dignidad.

Ese día, 15 meses después de la muerte de Carlos Falcó, sus familiares se juntaron por primera vez en público para una misa en su recuerdo en la basílica de San Francisco el Grande, en Madrid. Esther Doña y los hijos del marqués hicieron lo imposible por superar el incómodo trance que fue inevitable. Demostraron entereza, coraje y saber salir airosos de tales compromisos aunque cada cual por su lado lanzase ayes y lamentos. Demostraron, o aparentaron, sentirse por encima de agobios y prejuicios, al menos cara a la galería aunque el malestar fuese interior, hondo y profundo. Ahora tienen y sostienen al personal preocupado. Pendientes de qué pasará y de si consiguen aguantar y vendernos algo tan irreal, falso e increíble. No creo que haya sido un espejismo, aun- que podría ser.

Esther Doña y Carmen Lomana durante el funeral de Carlos Falcó en Madrid.

Por cierto, Esther Doña ha explicado en sus redes sociales que el próximo mes de octubre saldrá a la luz su nuevo libro en el que narra sus vivencias junto a Carlos Falcó. El libro, «La vida de un gran hombre a través de mis ojos», es según ha dicho la propia viuda del marqués de Griñón, uno de sus proyectos más importantes: «Me siento feliz de poderos presentar uno de los proyectos más importantes de mi vida». Ninguno de los hijos del marqués (Manolo, Xandra, Tamara, Duarte y Aldara) estaban al tanto de estos recuerdos plasmados en el libro de la viuda. Para ellos, como para el resto de conocidos, ha resultado una sorpresa. Pues eso, vacaciones adelantadas.