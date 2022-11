Laura Corsini: “Recibo muchas críticas por vestir a la ministra Irene Montero”

Laura Corsini (1990) es elegantemente modesta y asombrosamente natural. La sofisticación le viene de cuna, pero el mérito de haber convertido su marca, Bimani, en icono de elegancia que perdura en el tiempo es solo suyo. Salió a la calle y descubrió que había necesidad de vestir con comodidad y a la vez con encanto. Y creó, sin pretenderlo, un punto de encuentro para vestir de punta en blanco a mujeres de cualquier edad, credo y pensamiento.

Estudió Ciencias Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas y Diseño de Moda en el Instituto Marangoni de París. Después de pasar su niñez abrigando y desabrigando a sus muñecas con sus propias confecciones, su veta creativa acabó despuntando, casi como una intuición, durante un viaje a Shanghái en el que descubrió un maravilloso tejido inmune a las arrugas. Animada por su madre, Sonia Santolaria, empezó vendiendo a amigas blusas de diferentes tallas y colores. De ahí pasó a crear prendas básicas y después colecciones con un sello muy personal: clásico, elegante y muy delicado.

En 2012 funda Bimani, un nombre que combina fonemas a partir del biombo de su primera exposición, Madrid y la sílaba final de su apellido. Diez años después, es una de las marcas favoritas de las aristócratas, influencers, presentadoras de televisión y políticas de cualquier calado. La firma está detrás de ese nuevo estilo, mucho más estilizado y distinguido, de Isabel Díaz Ayuso. También Irene Montero se ha apropiado de sus conjuntos morados y los suma para su causa política. Bimani crea la prenda y quien la viste decide si le pone elegancia o abandona el buen gusto.

Irene Montero vestida de Bimani el Día de la Hispanidad FOTO: Zipi Aragón EFE

¿Es consciente de la responsabilidad de vestir al poder?

Me enorgullece haber sabido conectar con distintas ideologías y generaciones. En política todo tiene un mensaje, pero las prendas de Bimani son básicos apetecibles y fáciles con los que toda mujer puede sentirse bien y segura en cualquier momento o evento. Recibo muchas críticas de gente muy disgustada cuando la ministra de Igualdad escoge uno de mis trajes. Entiendo la polémica, pero no me hace perder el entusiasmo y para mí es un reto más.

¿Compartir gusto podría ser un paso para acercar posturas?

Sería un orgullo si mis diseños sirviesen de forma positiva en la política. He llegado a ver mis conjuntos en políticas de cuatro ideologías diferentes en un mismo acto y es algo que me llena de satisfacción.

No obstante, lucir elegante no depende solo de la prenda.

Por supuesto, la elegancia es una actitud y un conjunto de rasgos. Cada cliente aporta su personalidad al diseño y yo misma me he sorprendido a veces al ver el resultado final por una mala combinación de accesorios o el modo de llevarlo.

¿Qué rasgos de su personalidad vierte en sus diseños?

Femineidad, discreción, empeño, equilibrio, color, ilusión y claridad en las ideas. Todo el equipo ponemos emoción y creemos en lo que hacemos. Me muero de la emoción con cada una de mis creaciones y eso se transmite.

Ayuso con blusa de Bimani FOTO: Diego Puerta PP de Madrid

¿Qué referentes femeninos tiene cuando crea?

Mi madre, una mujer muy estilosa, y, por supuesto, mi abuela Carmina. Ella murió, pero su figura me ayuda a pilotar mis sueños. Me casé con su vestido nupcial, 64 años después. Elegante y sencillo, como era ella. Fue muy emotivo por la admiración que me inspira.

Como empresaria, ¿admite lecciones de su padre, Jacobo?

Él creyó en mi proyecto y fue decisivo para decidirme porque es muy realista y a la vez intuitivo. Sus lecciones son muy sabias y la visión empresarial y comercial es necesaria para que un negocio con el que quiero crecer. Me ha enseñado a caminar con prudencia, a no dar pasos de gigante. Por eso, a medida que he ido incorporando a la firma nuevas colecciones, accesorios, perfume o calzado, siempre he seguido ese consejo.

¿Su marca está comprometida con la sostenibilidad?

No soy creadora de tendencias, sino de diseños atemporales que no envejecen, que después de varias temporadas son actuales y, gracias a su calidad, siguen intactos. Esto es sostenibilidad porque evita el despilfarro. Cuidamos también la producción, siempre en talleres nacionales y en buenas condiciones de trabajo.

¿A qué mujer le gustaría vestir?

Me encantaría vestir a la Reina Letizia y a sus hijas. Sé que mis diseños encajarían perfectamente con sus estilos, se verían muy favorecidas y aportarían una nota de color. También los stilettos de Bimani ayudarían a la Reina a pisar con elegancia y con esa comodidad que necesita.