Laura Corsini: “Las trabajadoras de Bimani que quieran ser madres jamás se van a encontrar con problemas en la marca”

Gente

Entrevista

- ¿Qué podemos esperar de la nueva colección de Bimani?

- Se llama ‘The Groove’, porque está inspirada en el estilo funky de los 70. Predominan los volúmenes en los hombros, las lazadas, los cinturones que resaltan la silueta y el corte acampanado en pantalones, que nunca habíamos hecho. De momento hemos sacado lo más básico o mejor dicho, lo más Bimani, porque apostamos por nuestro tejido insignia en nuestra gama de colores. La verdad es que mucha gente ya tiene nuestro producto, por lo que el que sigan gustando nuestros básicos y blusas es algo que me encanta. Tuve la suerte de encontrar en Shanghai un tejido especial, pero si no llego a dar con él, quizá me estaría frustrando... Lo que más va a impactar es lo que está por llegar, que presentamos en el desfile del martes en Madrid Es Moda. Vamos a incluir nuevos tejidos, como uno tejido satinado que te lleva más al mundo de la fiesta. También estamos creando una colección con una polipiel muy buena que se adapta al cuerpo. Como las clientas quieren más prendas veganas, vamos yendo hacia allá. Aparte de eso, de cara a la Navidad, estamos tramando una posible nueva cápsula con Juan Vidal, porque la anterior fue un éxito, y en invierno sacaremos una cápsula invernal con La Vecina Rubia, porque la previa funcionó también súper bien. Hace tres años no hacíamos calzado, y ahora esta categoría supone un 25% de la facturación. Vamos a lanzar botines, stilettos y diferentes modelos en los que la comodidad es clave.

- ¿Lo dice por decir o son de verdad cómodos?

- Le damos un par a cada miembro del equipo. Si más de dos personas dicen que les duelen los pies, entonces no sacamos ese modelo. No nos podemos permitir un calzado incómodo.

- Los diseñadores consagrados hablan de lo mal que está la moda española. ¿Cómo lo ven los jóvenes?

- Entiendo la opinión que tienen los diseñadores de toda la vida, que son los maestros y nuestra inspiración, pero el problema está en que el fast fashion está haciendo mucho daño. Me da incluso rabia, y por eso he querido crear una colaboración con Juan Vidal, porque me encanta lo que hace. Le dimos carta blanca para hacer lo que quisiera, y yo me comprometí a hacerlo comercial. Él mismo vio las carencias de Bimani, diseñó un estampado con mi colorido y creó la colección. Los jóvenes hemos crecido en una sociedad en la que se consume más moda y nos hemos adaptado a la situación. Yo por ejemplo llevo nueve años trabajando el mismo tejido, y no creo que haya otra marca que use el mismo durante nueve temporadas.

- ¿La colaboración con Vidal fue un éxito entre las famosas por el boca a boca o por sus estilistas?

- Un cúmulo. Es una colección muy variada, y Juan lo hizo así para llegar a todo tipo de mujeres con un mismo estampado. A la clienta le parece que hemos innovado, que es algo que me da miedo, pero como estaba con Juan Vidal, me atreví a hacerlo. Nos han apoyado las estilistas, pero también directamente las influencers y las actrices.

- ¿Diría que Bimani es la marca de invitada de boda preferida de la jet set?

Diría que es la más socorrida. Mi hermana Alejandra y yo llevamos el mismo look en dos bodas diferentes en menos de 24 horas, pero adaptado. Yo en Sevilla lo llevaba sin blusa debajo y mi hermana, que estaba en una boda en Madrid muy imponente, lo llevó con tocado y con blusa debajo.

- ¿Qué es para usted ser influencer?

- Supone ser responsable con tus seguidores y con las marcas con las que colaboras. Es alguien que tiene una influencia positiva en una comunidad. Cada uno ha de centrarse en lo que le gusta y ser prescriptor de firmas que de verdad le gustan, no hacerlo solo por dinero.

- ¿Cómo es Ágatha Ruiz de la Prada como mentora?

- Es que fue mi madrina, por así decirlo. Trabajé con ella con 18 años, y de ella aprendí la importancia de la identidad de la marca, cómo lideraba a su equipo y lo concienciada que estaba con la conciliación. Las trabajadoras de Bimani que quieran ser madres jamás se van a encontrar con problemas en la marca, porque nos adaptaremos y podrán elegir horarios.

- Ante la expectación de la boda de Belén Corsini, muchos creían que elegiría a Bimani…

- Yo habría estado encantada. Es verdad que ha llevado la marca muchas veces, pero su vestido de novia me encantó.