Las chicas de 1,60 que más saben de moda van a AMAR este peto vaquero ‘made in Spain’ (de estilo años 70) como uniforme para los próximos meses

Y no nos extraña que haya revolucionado Instagram. Sí, estamos hablando de el peto vaquero que no parar de comprar las chicas de 1,60 que más saben de moda. Y es que es una maravilla. La colección de BIMANI, The Groove, con una inspiración años 70 muy marcada, apuesta por diseños que combinan el crepe georgette con nuevos tejidos y colores, como satinado, estampado y polipiel, y también su nuevo tejido vaquero.

Laura Corsini en sus Stories de Instagram. FOTO: Bimani

Una nueva colección que propone vestir nuestro otoño invierno con estilo, diferentes, y con prendas nuevas que mantienen la esencia de Bimani y donde esta temporada no podía faltar el peto vaquero tan en tendencia.

Su comodidad, su acento cool y su facilidad para resolver el look en pocos minutos convierten a los petos en el uniforme perfecto para lucir en otoño. Y este de Bimani además es perfecto para las chicas bajitas.

Se trata de este peto vaquero con escote recto y tirantes anchos regulables. Bolsillos de plastrón en delantero y espalda. Perneras acampanadas con detalle de abertura central y costuras decorativas a contraste. Todo en una azul índigo precioso.

Peto vaquero Boney (79€)

Peto vaquero. FOTO: Bimani

