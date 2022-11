Oblack Caps, las gorras que han conquistado a Isabel Díaz Ayuso

Hace tan solo unos días, Isabel Díaz Ayuso subió una fotografía que, a punto estuvo de conseguir récord de «likes» en su cuenta de Instagram. A más de 80.000 personas les gustó el «look» con el que sorprendió la «dama de hierro» madrileña: acompañada de varias fotografías de parajes otoñales, compartió una instantánea de lo más casual con una gorra que llamó poderosamente la atención de sus seguidores. En cuestión de minutos Oblack Caps, la marca en cuestión, se situó en el foco de medios, «followers» y compradores ansiosos por hacerse con el que se postula ya como el complemento estrella de la temporada, provocando incluso una «rotura de stock» en la página web de dicha firma.

«Oveja negra»

El incremento de ventas fue tal, que su CEO y director creativo, Jose Luis Sena Miquel, en una entrevista para LA RAZÓN, se muestra de lo más satisfecho y advierte a aquellos rezagados que todavía no tengan su regalo de Nochebuena: «Ahora mismo, aunque quieras comprar la gorra que lleva ella, no puedes hacerlo, la podrías reservar para que te llegue en diciembre». Aunque el «revuelo», como él mismo lo califica, no ha pillado por sorpresa a esta exitosa marca de gorras que nació en 2012 en Ibiza bajo un sello de música electrónica, y es que fue el propio Sena el encargado de mostrar su simpatía hacia Ayuso públicamente, y así lo confirma a este medio: «Es verdad que he dicho en varias ocasiones que me haría ilusión que vistiera nuestra gorra, porque la verdad que me cae bastante bien». «Yendo más allá de la política, lo que yo veo en Instagram, lo que veo de ella... me gusta», aclara.

La filosofía de la marca Oblack Caps, liderada por Rubén Conchillo, Nacho Arauz y Jose Luis Sena, es bien clara: La «o» es oveja y «black» es negra, es decir, «Oveja negra», entendido como algo positivo, que te hace sentirte diferente del resto; por lo que mi pregunta referida a la presidenta de la Comunidad es evidente: ¿Lo es Isabel Díaz Ayuso? «Yo pienso que todas las personas que se atreven a ser ellas mismas y van a contracorriente, al final, son ‘ovejas negras’. Creo que ella, en alguna ocasión, ha ido un poco a contracorriente», responde muy seguro el CEO, aunque aclara que «tampoco estoy muy al loro de todo lo que hace ella, pero las pocas cosas que he visto por Instagram y demás, creo que tiene algo de ‘’filosofía Oblack’’».

08/03/22. Madrid. Chueca José Luís Sena, CEO de las gorras OBLACK. @Cipriano Pastrano FOTO: Cipriano Pastrano Cipriano Pastrano

Como buen valenciano, José Luis Sena compara el éxito de la empresa con el de una buena paella. Muchos ingredientes bien hechos al mismo tiempo, entre los que están los «patrones únicos, materiales de calidad y packaging premium», que los diferencia, entre otras cosas, del resto de marcas. Pero yo me atrevería a decir que además de todo esto, tiene un «je ne se quoi» que atrapa a las celebridades. No crean que solo ha sido la presidenta quien ha sucumbido a estas estilosas gorras, antes lo hicieron Rauw Alejandro, Kiko Rivera, Alejandro Sanz, Omar Montes o Ester Expósito, entre otros muchos, «tantos que ya pierdo la cuenta». Rosalía está en el punto de mira del empresario, de quien se confiesa «fan número uno», y ya puestos a pedir, «a nivel internacional, Will Smith, Nicky Jam, Jeff Bezos, el dueño de Amazon; y uno muy top, Elon Musk, el dueño de Tesla». Todos ellos, «personas únicas y diferentes, con esencia Oblack».

Y, ¿se imagina vistiendo estas gorras a, por ejemplo, la Reina Letizia, todo un referente de estilo a nivel internacional? ¿O incluso a nuestro presidente, Pedro Sánchez, que ya en Bali sorprendió con un llamativo atuendo? «Siempre decimos que Oblack no hace distinciones, puede llevarlo todo el mundo, cualquier persona de cualquier rango social... Todos podemos ser ‘ovejas negras’ y tener una mentalidad única y diferente», responde divertido a la pregunta.

Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Omar Montes con las gorras 'Oblack' FOTO: La Razón

«Los Nike de las gorras»

Pero he de decir que la ambición de estos tres jóvenes empresarios no acaba aquí. Vestir a los rostros más conocidos del panorama es solo el primer paso para «ser los Nike de las gorras», como el propio entrevistado asegura. Con varios proyectos entre manos: carcasas de móviles, sudaderas e incluso zapatillas, Oblack busca conseguir el liderazgo para, posteriormente, «diversificarse como marca».