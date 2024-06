"El acuerdo del CGPJ es un huevo caducado"

Lunes

En el día después de la trágica noche de San Juan, donde dos personas han muerto tras una discusión entre dos mujeres, que ha derivado en un tiroteo (¿¿¿Con un AK49 Kalashnikov???), y ha habido otros muchos incidentes en distintos puntos de España, incluido un ahogado en la playa de Sitges, el rey continúa en las Repúblicas Bálticas. Solo. Nadie del Gobierno le ha acompañado en su viaje. Más allá de que algunos hayan cuestionado la promesa de apoyo frente a la amenaza rusa por parte de Felipe VI, su soledad en el viaje ha generado tanto desconcierto, que el Gobierno ha decidido a última hora mandar a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Aún así, crecen las especulaciones ¿Qué pasa entre el rey y el presidente? Los constitucionalistas aseguran que Sánchez invade los poderes del Estado, como si el nuestro fuera un régimen presidencialista. Si se analizan las descortesías, desplantes y patadas al protocolo del presidente al rey durante los últimos años, parece que las relaciones entre ellos no son las mejores. Es más, dicen que Sánchez no soporta al rey... Y que es la reina quien intermedia entre ellos. Arduo trabajo el de doña Letizia, que tendrá que agitar su varita para evitar que las conductas impropias de Sánchez se extiendan a la princesa Leonor.

El rey Felipe VI (c) visita el portaaeronaves Juan Carlos I, este domingo durante su visita a Tallin (Estonia) dentro de su gira por los tres países bálticos. Mariscal EFE

Martes

Mientras planea la sombra de la sospecha sobre ese chalet que Ábalos alquiló en Cádiz, vinculado a Víctor Aldama (Aldama lo compró y se lo alquiló al ex ministro por ¡2.500 euros! -el 37,5% del sueldo-, que este dejó de pagar tras ser destituido, hasta ser desahuciado) los titulares sobre el caso Koldo abruman: «Un amigo de Aldama envió a Koldo el borrador de una factura de 31 millones en geles para el Ministerio» (El Español) «El juez no cede el caso Koldo a la Fiscalía Europea y emplaza al Supremo a que decida» (El Confidencial)… ¿Qué hacen los socialistas y aledaños? pues distraer, manteniendo el foco sobre el novio de Ayuso, Alberto González Amador, cuya declaración ha aplazado la jueza tras pedir PSOE y Más Madrid que se investiguen cinco nuevos delitos. El entorno del investigado se queja de que esto es una «jugarreta zafia para alargar el acuerdo con la fiscalía» (El Mundo). Más zafia y oscura aún ha sido la filtración de datos del caso por parte del fiscal general del Estado, que provoca inseguridad y zozobra a todos los españoles.

Miércoles

¡Habemus acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial! Hay que celebrarlo se pongan como se pongan los socios del Gobierno, que se sienten excluidos (salvo Yolanda, que lo sabía todo, todo, todo…). Ya era hora, pero…, hablo con un par de jueces y les pregunto: «¿Están contentos, señorías?», «Para poner ese huevo no se necesitaba tanto tiempo», me responde uno de ellos; «Es un huevo caducado». Bueno, al menos es un «huevo» que han decidido poner entre todos, digo yo; aunque no sea óbice, cortapisa ni valladar para que sigan detestándose... Veremos como sigue el cuento.

Jueves

Nos levantamos con un intento de golpe de Estado en Bolivia, que por suerte se queda en un susto. En cambio, se concreta el disgusto de la muerte de Cristina Alberdi, a los 78 años. Abogada, política y defensora a ultranza de los derechos de las mujeres, Cristina Alberdi fue una de las que nos abrió las puertas a los demás, en los tiempos en los que no resultaba fácil hacerlo. Sin mujeres como ella, no estaríamos donde estamos ahora. Descansa en paz, querida Cristina.

Viernes

¿Qué le pasa a Biden? En su debate de ayer con Trump dejó su torpeza tan al descubierto que los demócratas se echaron a temblar y buena parte del mundo también. ¿Será posible que un tipo como Trump, con sus juicios y condenas y todo lo demás, vuelva a la presidencia del país más poderoso del mundo? Si es por el resultado del debate de ayer, así será…

Joe Biden se presenta a la reelección el próximo mes de noviembre Alex Brandon AP

Entretanto, en España, León quiere hacer un Lexit; es decir, quiere independizarse de Castilla. ¡Y parece que Zamora y Salamanca también! A mí me da lo mismo, siempre que esas «independencias» no supongan más funcionarios a pagar entre todos; pero, al paso que vamos pedirán la independencia hasta los distintos bloques de las comunidades de vecinos…

Y terminamos la semana, ay, con desacuerdo sobre «el huevo», digo sobre el acuerdo para la renovación del CGPJ. Como lo leen. PP y PSOE reivindican lo bien que lo ha hecho cada uno y explican ¡que entienden lo acordado de manera distinta! Hacen difícil lo fácil. Lo difícil les resulta imposible… Así nos va.