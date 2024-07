Un año sin Marta Chávarri: la desaparición de una de las primeras Influencers del país

Marta Chávarri fue una de las mujeres que más titulares copó en los 80 y 90, siendo su nombre uno de los más mencionados en el papel couché. Sin embargo, el 21 de julio, la que fuera marquesa de Cubas fue hallada sin vida en su domicilio en Madrid. Había fallecido a causa de un infarto cerebral, tras pasar varios años alejada de los focos.

Marta Chávarri provenía de una familia perteneciente a la alta sociedad madrileña y es que era hija del embajador Tomás Chávarri, que representó a España durante más de 40 años, y bisnieta del conde de Romanones. Su madre fue Matilde Figueroa, hija del marqués de Santo Floro y hermana de Natalia Figueroa, mujer de Raphael. Matilde falleció a los 37 años, víctima de un aneurisma cerebral, cuando Marta tenía apenas 19 años.

Su matrimonio con Fernando Falcó y su relación con Alberto Cortina

Chávarri despertó el interés de la prensa al hacerse pública su relación con Fernando Falcó, Marqués de Cubas. El 2 de junio del año 1982 la pareja se dio el sí quiero, él tenía 45 años, ella 24. Fruto de aquel matrimonio nació su único hijo, Álvaro. El matrimonio Falcó-Chávarri le dio a Marta un título de marques consorte, un hijo, una vida acomodada y una fama que no había previsto, convirtiéndose, sin saberlo, en una de las primeras 'influencers' del país.

Fernando Falcó y Marta Chavarri con su hijo Álvaro Falcó Chavarri Gtres Gtres

No obstante, se destapaba el escándalo cuando se hicieron públicas unas imágenes de Marta con el banquero Alberto Cortina en Austria. En aquel momento ella estaba casada con Fernando y él con Alicia Koplowitz. La historia salpicaba no solo a la crónica rosa sino a las finanzas, ya que Alberto junto con su primo Alberto Alcocer estaba involucrado en movimientos empresariales en las más altas esferas económicas.

El precio por su libertad y su "jaula de oro"

Cuando Falcó descubrió el romance de su mujer, le dejó claro a Chávarri que la custodia de su hijo sería suya, lo que supuso un auténtico varapalo para la 'socialité'. Además, en 1989, la revista Interviú publicó unas fotografías de ella sin ropa interior que llevaban años en un cajón. Resulta que su idilio con Cortina la había convertido en el flanco perfecto para los adversarios del empresario.

Alberto Cortina y Marta Chávarri Gtres

Ella tuvo que renunciar a todo por él. Empezaron una vida juntos y se casaron en 1991. "Alberto se casó por un impulso caballeroso y Marta porque no sabía qué hacer con su vida, pero la pasión de los primeros tiempos ya había desaparecido y ninguno de los dos supo qué poner en su lugar", escribió la periodista Pilar Eyre en Lecturas.

La boda fue discreta y el banquero la agasajó con todo tipo de lujos para convertirla en su 'mujer florero'. "La metió en una jaula de oro", ha llegado a decir la propia hermana de Marta. "Solo podía ir a la peluquería. Decía que él había sido cocinero antes que fraile". Pese a todo el revuelo, esta unión solo duró cuatro años y después de este matrimonio, Chávarri consiguió la discreción que siempre había deseado.

Su rebeldía ante la fama

La primera 'it girl' de España nunca escogió la popularidad si no que esta la escogió a ella. En el año 2011 contó a 'Vanity Fair' que dejó de acudir a fiestas "porque no podía soportar la fama ni a la prensa" . "Ya lo tuve y acabé harta, por eso me retiré", declaró.

En sus última años de vida, pudo ver cómo su hijo terminaba casándose con la hija de Philippe Junot, con el que ella misma había tenido amores y conoció a su nieta, Philippa, pero un mes y diez días después, su corazón dijo basta y falleció en su domicilio. Era el fin de la famosa que menos quiso ser famosa del país.