Muere Silvio Berlusconi | reacciones y última hora en directo: "Nunca le faltó coraje, pasión y tenacidad"

«Silvio Berlusconi hizo historia en este país. Muchos lo amaban, muchos lo odiaban: todos hoy deben reconocer que su impacto en la vida política pero también económica, deportiva y televisiva no tuvo precedentes. Hoy Italia llora junto a su familia, sus seres queridos, sus empresas, su fiesta. A todos los que lo amaron, mi más afectuoso y sincero abrazo. En estas horas llevo conmigo los recuerdos de nuestros encuentros, de los tantos consejos, de nuestros acuerdos, de nuestros enfrentamientos. Pero sobre todo una llamada telefónica en la que silvio, no el presidente, me hizo derramar una lágrima cuando habló de su madre. Te extrañaremos pronto, que la tierra te sea ligera". Matteo Renzi lo escribe en Twitter.