Barron Trump, todo un donjuán en la Universidad de Nueva York

En casos así, lo facilón es usar el dicho "de casta le viene al galgo", pero en la noticia divulgada tan alegremente sobre Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump y el único de su matrimonio con Melania Trump, puede que se haya precipitado quienes insinúan que podría haber heredado el manual de conquista intrépido e insistente de su padre.

Merecida o inmerecidamente, acaba de ganarse la fama de "mujeriego" y no tendrá más remedio que lidiar con ella a partir de ahora. Barron Trump sería el donjuán de la Universidad de Nueva York, una versión modernizada de Casanova, según ha publicado la revista "People" esta semana citando una fuente cercana. Su éxito entre las mujeres crece imparable desde que inició sus estudios en septiembre en la Stern School of Business, una prestigiosa institución perteneciente a la Universidad de Nueva York.

Donald Trump se proclama vencedor de las elecciones ante sus seguidores CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Agencia EFE

De su actitud en sus escasas apariciones públicas, siempre en eventos relacionados con la vida política del presidente electo de Estados Unidos, se desprende que Barron es un joven más discreto, introvertido, prudente y reservado que su padre. Son rasgos que se asemejan a la personalidad de Melania. Si nos atenemos a lo que dice ahora esta publicación, podría ser que el joven, como es natural, en su entorno universitario se permita expresarse como Barron, despojándose del apellido y de todo lo que comporta ser hijo de Donald Trump.

"Es un mujeriego, eso es seguro. Es muy popular entre las mujeres", dice esta fuente. "Es alto y guapo. Mucha gente parece pensar que es bastante atractivo; sí, incluso a los liberales les agrada", añade. La altura, 2,06 metros, es evidente. El resto podría ser un nuevo sambenito que le cae. Podría tener mala intención si usa comparando al joven con Donald Trump, acusado de comentarios y actitudes sexistas.

El presidente Donald Trump, su esposa Melania y su hijo Barron saludan desde el "Air Force One" en el aeropuerto de Palm Beach20/12/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN Richard Graulich/Palm Beach Post / DPA Richard Graulich/Palm Beach Post

El pasado 17 de octubre, en el podcast PBD, Trump ofreció algunos detalles de su vida amorosa, aún en tono verde: "No estoy seguro de que esté allí todavía… No creo que haya tenido novia alguna vez". Y concluyó: "No le importa estar solo, pero es alguien que se lleva bien con la gente".

Barron fue el primer niño varón que vivió en la Casa Blanca casi 60 años después de la icónica instantánea de John F. Kennedy y su hijo en el Despacho Oval. En sus memorias homónimas, Melania rompió su silencio sobre las afirmaciones de que su hijo Barron tiene autismo y reveló cómo los insistentes rumores tuvieron un gran impacto en su vida como primera dama. También su hijo "sufrió un daño irreparable", dijo.

Tenía sólo diez años cuando una de las mayores críticas del expresidente, la comediante Rosie O’Donnell, despertó este tipo de especulaciones maliciosas. Aunque pidió posteriormente perdón, Melania no aceptó las disculpas por creer que había actuado con maldad. Este incidente inspiró su iniciativa Be Best, centrada en los niños, en el bienestar infantil y el acoso en línea.