Donald Trump: quién es quién en la dinastía y qué puede esperar de ellos

Artista, sensual y visionario. Con estas palabras describía hace solo unas semanas Donald Trump Jr. a su padre ante el Tribunal Supremo de Nuevo York en el juicio sobre fraude fiscal contra la Organización Trump. "El entiende y tiene una visión increíble que otra gente no tiene", señaló, añadiendo que él mismo tiene "parte de esos genes". Se necesitarían muchas páginas para dar a conocer la personalidad y el rol que desempeña cada uno de los cinco hijos, nacidos de tres esposas diferentes, que componen esta peculiar dinastía. ¿Volveremos a ver aquella unidad que desplegaron cuando el patriarca llegó a la Casa Blanca ahora que las encuestas parecen estar de su parte?

En 2020, cuando Joe Biden le desbancó en las elecciones presidenciales, aquella extensa corte de familiares y amigos se desvaneció. ¿Qué ocurriría si lograse un segundo mandato?

Donald Trump Jr. junto a su padre en un acto de candidatura del 26 de septiembre de 2016. larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@2af8d10d

Por una parte, Melania Trump, que nunca terminó de adaptarse a su posición de primera dama, ha tenido un tiempo de reflexión y de preparación para volver con energías renovadas y unas funciones mejor definidas que le permitan ejercer con un sello personal. No obstante, llama la atención su ausencia en los mítines o en los juicios de su marido. Su hijo en común, Barron, cumplirá 18 años en marzo y, a pesar de la protección y el hermetismo con el que ha sido criado, empezará una nueva etapa, posiblemente en la Universidad de Pensilvania, como su padre o sus hermanos Donald Trump Jr., Ivanka y Tiffany.

El presidente Donald Trump (der.) y su hijo Barron Trump (izq.) saludan desde lo alto de los escalones del Air Force One Susan Walsh Agencia AP

De todos los hermanos, la que mayor expectación despierta es Ivanka, por la relación de ida y vuelta que ha mantenido con su padre durante los últimos años. Fue una pieza clave durante su mandato presidencial. Aunque su estrategia empresarial usando el apellido familiar no ha sido demasiado afortunada, sí se mantuvo como asesora, igual que su esposo Jared Kushner. Una vez que irrumpieron los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021, su postura fue claramente pacificadora. Un año más tarde, durante las investigaciones, declaró que no creía que las elecciones de 2020 hubiesen sido amañadas ni que hubiera una base que sostuviera la acusación de fraude electoral. Posteriormente, dejó claro que su prioridad era el cuidado de sus hijos y de su vida privada. "No planeo involucrarme en política", zanjó en un comunicado. Y así ha sido hasta ahora, aunque algún rumor señala al yerno como posible candidato a secretario de Estado.

Donald Trump, con su hija Ivanka, en una foto de archivo Pablo Martinez Monsivais Agencia AP

Donald Trump Jr., sin embargo, siempre ha estado al lado de su padre. Es el vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump y jugó un papel activo en las campañas presidenciales de Trump de 2016 y 2020. Hereda del padre ese punto excéntrico que le lleva a hacer comentarios del tipo "debería haberme maquillado", cuando aparecen periodistas.

Eric Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Donald Trump, en una imagen de archivo Gary Cameron Reuters

Igual ocurre con Eric, su segundo hijo. Es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump y apoyó abiertamente las ambiciones presidenciales de su padre a lo largo de sus campañas. Calificó el resultado de las elecciones de 2020 como un "fraude", aunque está considerado menos astuto que el primogénito.

La única hija de Trump con su segunda esposa Marla Maples, Tiffany, de 30 años, nunca ha estado involucrada en los negocios de su padre. Creció con su madre en California y solo vio a Trump un par de veces al año. Casada con el multimillonario de origen libanés Michael Boulos, apoya al expresidente, pero sin implicaciones que comprometan su acomodada vida. Las próximas semanas serán decisivas en la recomposición del clan, más si los estadounidenses continúan confirmando su respaldo.