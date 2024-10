Melania Trump habla por primera vez de su hijo: "sufrió un daño irreparable"

¿Melania Trumple hace la cama a su marido o la campaña? Antes de preguntarle a la esposa de Donald Trump, habría que explicarle que en España lo de hacer la cama tiene que ver con actuar a sus espaldas para conseguir su descrédito. Sus memorias están causando un gran revuelo al desvelar que marido y mujer caminan con el paso cambiado, al menos en cuestiones tan vitales como su opinión frente al aborto. Melania defiende este derecho, según ha publicado "The Guardian", que ha tenido acceso a una copia de su libro autobiográfico. "Es imperativo garantizar a las mujeres la autonomía para decidir sus preferencias en cuanto a tener hijos, en función de sus convicciones personales", reproduce este diario.

Para conocer su pensamiento con detalle, habrá que esperar al martes 8 de octubre, fecha prevista de la publicación que llevará por título "Melania". Sorprende porque nunca había expresado una opinión política, ni siquiera cuando su marido ocupó el Despacho Oval. Pero sorprende más el momento elegido, a punto de celebrarse las elecciones presidenciales.

Melania ha roto también su silencio para defenderse de la difamación que ha sufrido durante años su hijo Barron de quien se dijo que padecía autismo. Es la primera vez que aborda esta cuestión y lo hace también en su libro. La exprimera dama ha desmentido estos rumores que, según dice, comenzaron a raíz del triunfo electoral de Donald Trump en 2016. Barron tenía entonces diez años y fue, según revela, una de las mayores enemigas de su marido, la comediante Rosie O’Donnell, quien desató una serie de especulaciones sobre la posibilidad de que Barron padeciese esta condición.

El presidente Donald Trump (der.) y su hijo Barron Trump (izq.) saludan desde lo alto de los escalones del Air Force One Susan Walsh Agencia AP

La comediante se disculpó, pero el acoso al que fue sometido resultó tan doloroso que no pudo aceptar sus excusas. Actuó con "pura malicia", dice. Tratando de aliviar el daño que estaban sufriendo, lanzó su proyecto Be Best, centrado en la infancia, el bienestar de los niños y el acoso en las redes sociales. Ha confesado que el acoso a su hijo Barron pasó de las redes sociales a la vida real causándole un "daño irreparable". "Ninguna disculpa puede reparar el daño que se le infligió", añade en uno de los extractos. Aclara que el autismo no es "nada vergonzoso", es simplemente que su hijo no lo tiene. En cuanto a Rosie O’Donnell, escribe que está convencida de que "no estaba interesada en concienciar sobre el autismo. Sentí que estaba atacando a mi hijo porque no le gustaba mi marido".