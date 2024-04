El casticismo en la boda de Almeida y Teresa Urquijo: del chotis “Madrid” al menú del enlace

La jornada del pasado sábado fue muy esperada por muchos que no podían evitar mostrar su interés tras el anuncio de compromiso de José Luis Martínez-Almeida (48) y Teresa Urquijo (27). Horas previas al enlace ya saltaban a los titulares los últimos detalles que se iban revelando, pero no fue hasta última hora de la noche que no se había dado a conocer las imágenes en las que Almeida, junto a su ahora esposa, Teresa Urquijo cambiaban el tradicional vals de su primer baile como pareja casada al característico chotis “Madrid, Madrid, Madrid”. Una elección que no ha tardado en despertar los aplausos y vítores de los 500 invitados al evento.

Un baile para el que llevan ensayando semanas junto con Magdalena, una de las hermanas del político, y el padrino de bodas, Lucas Urquijo. Ha sido con ellos que han querido homenajear a su tierra con el baile más tradicional de esta que marcará esta boda y podría llegar a causar tendencia. Con un Almeida arrodillado y Teresa Urquijo bailando a su alrededor ha comenzado este sentido baile para terminar con una marcha muy cercana y poner el broche de oro con un emotivo abrazo en el que se ha podido ver su complicidad.

Después de esta particular apertura con la que la pareja ha querido hacerse notar, se ha dado paso al convite que se celebraba en las tierras propiedad de Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de la novia. Pero este arranque de la celebración no ha sido lo único que han querido impregnar en la esencia de la tan querida ciudad a la que Almeida representa. Antes de que tuviera lugar esta bonita estampa, los 500 invitados al evento han disfrutado de un extenso menú en el que no han faltado pocos platos muy personales con los que la pareja se ha distinguido, además de una temática muy acertada que se centraba en los lugares más emblemáticos de la ciudad. Tras el cóctel de inicio formado por seis pinchos, que han podido degustar en la finca de El Canto de la Cruz, los asistentes han comenzado a ocupar sus mesas con un claro guiño a la temática que habían escogido. Cada mesa se identificaba con lugares, monumentos o barrios que forman parte de la esencia de Madrid. De esta manera, los comensales se han podido ubicar desde La Puerta del Sol, la Plaza de Toros de Ventas, los jardines de Sabatini, entre otros. El menú: salpicón de bogavante de primero, de segundo solomillo de wagyu a baja temperatura y dos postres alternos, un milhojas con crema o un brownie de yogurt. De esta manera han optado por una selección de platos frescos y que siempre gustan a todos.

Concluido este convite, así como su sucesiva sobremesa, en torno a las 18.00 se ha procedido a llevar a cabo el mencionado chotis para luego continuar de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Lo que lleva meses presentándose como la boda del año no ha decepcionado y promete ser el inicio de una nueva etapa entre Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida.