La intrahistoria de un amor: ¿quién conquistó a quién?

En octubre de 2023 el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, negaba en público que tuviera intención de casarse con Teresa Urquijo. Semanas después, fue oficial que hoy le daría el «sí quiero» a su novia. La iglesia de los Jesuitas, donde se celebra la ceremonia religiosa, es la misma en la que se casaron los padres del alcalde en 1966. También la joven ha querido utilizar el vestido nupcial de su madre, Beatriz Moreno y Borbón, que estrenó la abuela, Teresa Borbón-Dos Sicilias. La reforma del diseño, que ya adaptó para su madre Eduardo Ladrón de Guevara, tiene esta vez nexo familiar, al ser Cristina Martínez-Pardo Cobián (de Navascués) la encargada de actualizar el modelo. Pero no lucirá las diademas que sujetaron el velo de las mujeres Borbón-Dos Sicilias, subastadas en Sotheby’s en 2018. La boda supera en interés mediático a la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pero tendrá un perfil totalmente privado. Desde el entorno de los novios, sobre todo del alcalde, se evita un remember del enlace de Ana Aznar Botella, bautizada entonces como «la boda de la tercera infanta» por el despliegue desde el Partido Popular.

José Luis Martínez-Almeida junto a su prometida Teresa Urquijo Gtres

Ahora es diferente. El político y su prometida han querido que tenga también un sabor madrileño con la elección de Lhardy tanto para el catering como para el almuerzo, donde también estará Pescaderías Coruñesa. Dos empresas con gran arraigo en la capital . Como dato curioso, Lhardy fue el primer restaurante que hubo en España abierto en 1839. Y guarda como una reliquia el famoso corsé de Isabel II, que se entretenía con sus amistades en un reservado. Toda la organización, tanto de la pedida como de la boda, ha corrido a cargo de Teresa Urquijo, su madre y la abuela materna, una mujer de carácter, como aseguran quienes han compartido con ella monterías. De la novia presume su abuela paterna, Piru Urquijo, ya que, a pesar de su juventud, ha tenido siempre las ideas claras: «Desde siempre sabe lo que quiere. Es muy inteligente y buena persona, que es lo principal». Más de una vez ha acompañado a Piru cuando esta le proponía un viaje por Europa o España. «Y muy echada para delante. Si se marca un reto lo termina».

Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Teresa Urquijo Gtres

Miradas furtivas

Puede ser que gracias a eso consiguió la primera cita con el alcalde. Se habían visto por primera vez en la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo Flecha. Iba con su madre y no dudó en acercarse a él. Hubo una conversación corta y volvieron a encontrarse días después en un desayuno organizado por Atrevia, (antigua Inforpress). Se saludaron y compartieron más tiempo. Hubo otras casualidades en diferentes presentaciones, como la del Open de Tenis, y Urquijo lo invitó a la zona VIP, donde estaría con varias amigas.

Aparecieron de la mano por primera vez en la boda de su íntima amiga Luisa Bergel, celebrada a puerta cerrada en Sotogrande, cuando la relación estaba más que apuntalada. Públicamente lo hicieron en Las Ventas, en la corrida de la Prensa el 4 de junio de 2023. Sabían que sería el bombazo de la temporada y acertaron. Ya no hubo que esconderse.

Almeida confirma su boda con Teresa Urquijo. @martinez_almeida

Quien dio el primer paso fue Teresa y no el alcalde, que, a sus 48 años, seguía soltero y sin amigas íntimas conocidas. Como aseguraba Jiménez Losantos, «Teresa fue a por él». La historia es la siguiente: en una de sus primeras coincidencias, ella le pidió el teléfono, pero no tuvo suerte. La desconfianza de él hizo que en la siguiente ocasión le diera el correo de su secretaria personal. Tardó en darse cuenta de que no era un coqueteo de jovencita. Después de una mala experiencia, no quería perder el tiempo. La insistencia de la que ya será su esposa este sábado y la conexión sentimental hicieron que el noviazgo fructificara. Por fin el alcalde podía contar a su familia que había encontrado a la mujer de su vida.