Elisa Mouliaá: esta es la carrera como actriz de la primera mujer en denunciar a Iñigo Errejón por acoso sexual

Ayer se conocía la noticia. Iñigo Errejón anunciaba que deja su escaño y se retira de la política después de casi diez años al frente. Su anunció lo hizo público a través de una carta por redes sociales, asegurando que el hecho de estar en la primera línea de la política le ha pasado factura físicamente y mentalmente.

Esta renuncia llega unos días después de que varias denuncias anónimas por supuesto "acoso sexual" por parte de un político muy conocido se hicieran públicas. Ante esta situación, SUMAR ha decidido abrir una investigación para recabar información.

La periodista que expuso estos acosos fue Cristina Fallarás, que a través de sus redes compartió un mensaje donde una mujer aseguraba haber sido víctima de un "maltratador psicológico". Dentro de estas denuncias, se encuentra la de Elisa Mouliaá, una actriz y presentadora de televisión española que ha afirmado ser una de las víctimas de acoso sexual por parte del político. El mensaje fue publicado en X, y los usuarios no han tardado en reaccionar a la noticia.

Actriz en 'Águila roja' y presentadora de 'Tvemos'

Elisa Mouliaá es una actriz y presentadora española nacida en 1989 que comenzó su carrera estudiando Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, para después realizar un máster en "Digital Business". Con tan solo ocho años se inició en el mundo del teatro, donde aprendió de la mano del famoso Estudio Internacional Juan Carlos Corazza.

Durante su carrera ha participado en diferentes programas televisivos. Por un lado, en 2015 empezó presentando el programa de Televisión Española "TVemos", un espacio de humor donde se repasaba la actualidad. También formo parte de "Hora punta" y actualmente, la madrileña forma parte del equipo de "Zapeando" de La Sexta.

Además, Elisa también ha participado en diferentes series televisivas y películas. En 2006 hizo su primera aparición en la serie "Génesis, en la mente del asesino", para después participar en "Águila Roja" y "El Internado". Por su parte, algunas de las películas más famosas en las que ha sido protagonista son "Embarazados" y "Al final todos mueren".

Elisa Mouliaá es la encargada de ponerle voz y rostro a este programa larazon

Reacciones públicas

Ante estos hechos, personas reconocidas en España no han tardado en responder. En este caso, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se ha manifestado a través de un mensaje en X: "Ante cualquier caso de violencia sexual lo primero las víctimas y quienes las acompañan: que no se sientan solas, que sientan protección y no miedo y que acabar con la impunidad sea una parte de su reparación. Y gracias Cristina Fallarás por ser lugar seguro para todas nosotras".

Por su parte, la periodista española Gemma Nierga ha afirmado de forma pública que esta situación ya era conocida en el Congreso y en todos los Grupos Parlamentarios.