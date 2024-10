¿Quién es Cristina Fallarás? La periodista que ha tumbado a Íñigo Errejón con su denuncia machista

Íñigo Errejón abandona la política. El portavoz de Sumar en el Congreso ha anunciado este jueves su decisión de dejar su escaño y renuncia a sus responsabilidades dentro del partido de Yolanda Díaz. Dice haber llegado al “límite de la contradicción entre el personaje y la persona”, aunque lo cierto es que se va de manera apresurada después de haber sido denunciado públicamente como supuesto “maltratador psicológico” en sus relaciones con las mujeres, llegando a ser definido como un “verdadero monstruo”. Todo después de que la periodista Cristina Fallarás compartiese en su cuenta personal de Instagram una denuncia anónima de una mujer que decía haber sufrido este tipo de violencia machista por parte de “un político muy conocido”. La también escritora ha tumbado políticamente a Errejón sin necesidad de pronunciar su nombre en su denuncia pública, una de tantas que ha realizado en su cuenta personal en su compromiso de dar voz a las mujeres que han sido silenciadas. Lleva desde 2018 con este compromiso que, ahora, ha terminado dando frutos.

“Fue hace bastante tiempo cuando cedí mi muro de Instagram para el relato de mujeres. Decidí poner en marcha que me mandaran los relatos, tomo una captura y los publico. He publicado miles de relatos. Publiqué anteayer este”, explicaba Fallarás al programa de Risto Mejide, ‘Todo es mentira’. Y es que asegura que después de este primer mensaje publicado, llegaron muchos otros de mujeres que apuntaban a la misma dirección y a la misma persona: “Lo único que hago es publicar los testimonios que las mujeres me mandan para construir una memoria colectiva de la violencia”, se excusa. Aunque está acostumbrada a ser una figura incómoda para ciertos sectores, no tiene intención alguna de guardar silencio ante lo que otras muchas sufren y callan. Ahora que todos centran su mirada en Íñigo Errejón tras su salida de la política, también los hay quien centran su interés en la mujer que lo ha acercado al abismo.

Nacida en Zaragoza en 1968, Cristina Fallarás cursó Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha pasado por muchas redacciones, llegando a ser redactora jefe de la edición catalana de ‘El Mundo’, cofundadora del diario ADN, así como prestar sus servicios a ‘el periódico de Catañuña’, radios como Cadena SER o RNE, así como ser colaboradora en distintos espacios en Antena 3 y Telecinco. Actualmente es columnista en ‘Publico’ y en ‘ElDiario.es’. También ha plasmado su compromiso con la causa feminista desde un blog que inició en 2011, ‘Ellas’, en el que plasmaba los avances y retrocesos de la lucha por la igualdad de géneros. Un tema que le toca de cerca y con el que se siente muy comprometida, no solo en su faceta profesional, sino también en la personal usando sus redes sociales como espacio para que las mujeres se sientan cómodas para romper su silencio y liberarse de la pesada carga de episodios traumáticos de su pasado.

Cristina Fallarás Laura Muñoz Hermida

Cristina Fallarás ahora está en boca de todos por haber destapado el escándalo que ha terminado por obligar a dimitir a Íñigo Errejón. Pero tiene otros triunfos en su palmarés periodístico, como el haber recibido el Premio de Periodismo feminista María Luz Morales en 2019, del que se siente profundamente orgullosa. También tiene en sus estanterías el Premio Periodista lince, aunque quizá el mejor galardón que pueda recibir ahora es la felicitación por haber dado voz a mujeres que vivían atemorizadas, refugiadas en un silencio cargado de culpa. Ese en el que optan por callar lo que les sucedió por miedo a ser juzgadas y revictimizadas, mientras aquellos que les provocaron un trauma campan a sus anchas. Gracias a la labor de profesionales de la comunicación como Fallarás las cosas están cambiando, aunque sea muy poco a poco.