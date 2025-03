La crónica de Marta Robles: Jessica, la mujer que cobraba de empresas públicas sin trabajar

LUNES

El Papa no está fuera de peligro, pero mejora tras superar una crisis respiratoria, aunque tenga un poco de anemia y una «insuficiencia renal leve». Igualmente, muchos siguen haciendo quinielas sobre su sucesor. ¿Será negro? ¿Chino? ¿Continuista? ¿Conservador? Y hablando de conservadores, en Alemania gana Merz. El político que se crio en el regazo de Merkel y luego lo abandonó al no estar de acuerdo con sus ideas, ha convencido con las suyas a muchos alemanes. Lo que aterra, con el recuerdo siempre fresco de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, es que la ultraderecha sea la segunda fuerza más votada…Pero, tranquilos, que Merz no piensa pactar con ella. Los socialistas han sacado unos datos pésimos, pero podrían firmar una gran coalición.

MATES

Macron y Trump se reúnen y se tocan mucho. Sobre todo, Macron a Trump. Pero que nadie piense en buenrollismo. Dicen los expertos que es para liberar la tensión entre ambos, que es mucha. Macron tocaba «cariñosamente» para señalar el acercamiento de Trump a Putin y hasta para corregir su afirmación falsa de que Europa presta un dinero a Ucrania que piensa recuperar.

Trump Macron Moments ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Y en España, escuchamos la llamada de auxilio del hijo mayor de Juana Rivas cuando tenía 13 años. Ahora es mayor de edad y vive con su madre, pero su hermano permanece en Italia bajo la custodia del padre. Conocí hace años a Juana, en Antena 3. Temblaba como un flan. Y pese a todo, cuestionábamos que se hubiera llevado a sus hijos. ¿No lo habrían hecho ustedes? No existe mayor sufrimiento que el de no poder proteger a un hijo.

MIÉRCOLES

¿Recuerdan la desesperación del padre que no pudo socorrer a su hija el día de la dana, en Benetússer cuando se la llevo la corriente? Pienso en esa niña muerta y no entiendo a Mazón tratando de justificar lo injustificable. Seguro que hubo más responsables, pero ¿de verdad el presidente de la Generalitat no puede asumir la suya? Se hicieron demasiadas cosas tarde y mal. Y si algo nos duele a valencianos y españoles es que, en torno a todo a las declaraciones en los tribunales, se siga haciendo política.

Entretanto, Yolanda Díaz «denuncia» machismo: un periodista del Congreso le ha dicho «cada día estás más guapa». ¿Es broma? ¡Si hace poquísimo, en los pasillos de Antena 3, nos intercambiamos piropos y años atrás ella misma llamó «guapo» al presidente de los empresarios! Los piropos dependen del lugar, el tono y la relación… Por eso apuesto que, hablando del Congreso y de un periodista, no es machismo, sino cortesía.

Yolanda Díaz en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid Gtres

JUEVES

¿Sabían que la misma ministra Montero que ahora defiende la quita de la deuda de las autonomías, estando en la oposición, le dijo a Montoro que no necesitaban una condonación sino un sistema de financiación autonómica? Las autonomías están deseosas de que les quiten la deuda, claro, pero saben que lo que no pagan por un lado como andaluces, por ejemplo (que son los que saldrían mejor parados), lo pagaran como españoles. Y así todos. Bueno, todos, quizás no, porque Cataluña, la niña de los ojos del Gobierno, busca tener todas las competencias fiscales y actuar al margen de España. Por eso los consejeros populares autonómicos han plantado a la ministra Montero que, por cierto, ¿por qué habla de los millones a repartir, como si fueran suyos, cuando salen de nuestros bolsillos?

Y ahora sí, machismo, acoso y baboseo, de verdad y no como el de llamar «guapa» a Yolanda. En este caso de Monedero. No hay denuncias judiciales, pero sí televisivas, de una excompañera; y hasta la expodemita Carolina Bescansa reconoce que siempre se supo en el partido. ¿Lo sabría también Yolanda? ¿E Irene Montero? Ione Belarra ha dicho que en cuanto tuvieron sospechas, lo apartaron del partido; pero calladitos, claro, para que no les perjudicara… De momento, Monedero está fuera de la Universidad. Según él, de baja, mientras van saliendo sus trapos sucios.

MADRID.-Monedero critica la "era de las mentiras" y advierte de la "muerte civil" y de la política "capaz de quemar a amigos" Europa Press

¿Más porquería?: la declaración de Jessica, la novia de catálogo del exministro Ábalos, a quien colocaron en dos puestos en empresas públicas, y remuneraban sin ir a trabajar, y a quien el socio de Aldama pagaba un «pisito» de 2.700 euros donde verse con su «amor», Ábalos, al que reclamó 39.000 euros por acompañarle en 31 actos y viajes…

VIERNES

La reunión de Trump y Zelenski acaba a gritos. ¡Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial!, dice el norteamericano… El mundo entero se echa a temblar, incluida yo, que casi no soy capaz de felicitar a mi queridísima Vanessa Montfort, por su flamante Premio Primavera de Novela. Si alguien lo merece eres tú, brillantísima amiga.