La crónica de Marta Robles: El ómnibus que se quedó en minibús y 13 fiscales contra el fiscal general

LUNES

Comenzamos con el viento y la lluvia de la borrasca Herminia y las últimas declaraciones del presidente Sánchez que asegura que no va a trocear el decreto ómnibus que le acaba de tumbar Junts al que le subraya, además que no se plegará a la cuestión de confianza… Ya. Pues como los políticos son de decisión firme seguro que el decreto ómnibus no troceará, ¿a que no?

MARTES

Ayer se celebró el 80 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Hoy siguen los actos que mantienen viva nuestra memoria. Son imprescindible, hay que recordar el horror, aunque duela, para evitar que se vuelva a repetir. Entretanto, en nuestro país, el Supremo confirma al fiscal general del Estado en su cargo, 24 horas antes de su declaración como investigado en el caso por la filtración de datos personales del novio de Ayuso, al desestimar el recurso que presentó contra su renovación en el cargo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales Así que Álvaro García Ortiz sigue en su puesto…, de momento.

- Los Reyes de España participan en el acto de conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz al que asisten cerca de 60 jefes de Estado, de Gobierno, ministros y diplomáticos, este lunes en Auschwitz-Birkenau (Polonia). Juanjo Martín Agencia EFE

MIÉRCOLES

Sorpresa, sorpresa… el ómnibus se ha quedado en minibús. Sánchez dijo que no lo trocearía, perooooo, al final, para contentar a Junts, las 80 medidas de su decreto se han quedado en 29… Y, además, ha aceptado la tramitación parlamentaria de la cuestión de confianza. Lo que diga Junts. Pero, oigan, aunque parezca un milagro todos contentos. Junts, que ha doblado el brazo al PSOE, el PSOE que da un paso más hacia los presupuestos, aunque sea con un decreto troceadito y ¡hasta el PP!, que ha decidido votar «sí» al minibús, para romper la estrategia del Gobierno… Pues, oigan, déjense de estrategias y contra estrategias, que esto no es el Risk y hagan el favor de votar o no por el bien de los españoles… Bueno los de Junts, ya saben, solo por el bien de los catalanes… En fin, al menos siguen vigentes las subidas de las pensiones, los descuentos en transporte público y las ayudas a los afectados por la dana y la Palma.

¿Más cosas? Ha declarado el fiscal general del Estado y… ¡ha dicho que él no filtró nada de nada! ¿A que no se lo esperaban? Lo que no me esperaba yo es que entre fiscales anduviera el juego… porque ahora, después de su declaración (de que la fiscal de Madrid le apuntara directamente y García Ortiz haya insinuado ahora que pudo ser ella quien lo hizo), 13 fiscales le piden formalmente a García Ortiz que dimita de su cargo…

¿Y qué hay de Aldama? Pues ahí andan, revisando sus whatsapps con los que pretende incriminar a Carlos Moreno, número 2 de la ministra Montero, a quien le habría pagado, según él 25.000 euros, por conseguirle un aplazamiento fiscal…

JUEVES

Accidente aéreo en Washington DC tras chocar un helicóptero militar con un avión comercial con 64 personas a bordo. Es muy difícil por no decir imposible que haya supervivientes porque las aeronaves cayeron a las gélidas aguas del río Potomac.

Y hoy Feijóo explica por qué votará sí al minibús… Dice que lo hace pensando en pensionistas, valencianos y transporte público… Pero también porque Sánchez esperaba que hicieran lo contrario a lo que van a hacer… Así que nada, a jugaaaaaar. Los socialistas ya han respondido diciendo que van como pollos sin cabeza (Puente dixit), que son como el Coyote del Correcaminos (palabras de Óscar López) o que están perdidos (Elma Saiz)… La partida está servida.

VIERNES

Se fue la borrasca Herminia, pero le tomó el relevo IVO. Hay nieve por media España, y aunque parece que no continuará nevando, el frío arrecia. También en Washington donde si quedaba alguna esperanza de encontrar supervivientes ya se han descartado. Siguen buscando los cadáveres que aún no han aparecido, pero lo que sí han encontrado ya han sido las dos cajas negras del avión… Pero a Trump no le hacen falta para emitir su veredicto. Según el presidente esto tiene que ver con las políticas de inclusión de Biden y Obama por contratar como controladores aéreos «trabajadores con discapacidades severas». Sin palabras.

Después de muchos días de acompañar horrorizados a Anabel Pantoja en el hospital, se desata la sombra de la sospecha de la investigación de los progenitores, por posibles lesiones a la misma… No nos pongamos nerviosos, ni hablemos de más, que ahora es imprescindible poner en conocimiento del juez cualquier mínima marca que no tiene que corresponder a ninguna lesión, ni ser maltrato infantil. Terrible para esta madre…, pero mejor que exista esta exigencia médica porque son demasiados los niños que sufren maltrato. Esperemos (yo lo creo y deseo), que este no sea el caso…