Investigan a Anabel Pantoja y David Rodríguez por las lesiones de su hija: última hora y reacciones, en directo

Primero, "hay una niña que llega al hospital, los médicos sospechan de que pudiera haber, y el pudiera es importante, no es que haya, que pudiera haber signos de malos tratos. Como la bebé no tiene edad para explicarse, se informa a la Justicia. Eso es como hay que hacerlo exactamente. La prioridad es la bebé". Más tarde, "el juez ve los los informes y le da validez". A continuación, "le indica a un médico forense". "La médico forense del TSJ de Canarias ve a le bebé y elabora otro informe. ¿Qué pone en ese informe? Yo no lo sé y si lo conozco no se lo voy a decir. Y ahí el Juez ya toma la decisión que considera".

Además, Urra insiste en que se ha obrado "maravillosamente bien" y "muy rápido", alabando la labor de los médicos que han actuado muy bien y que la Justicia ha operado "de maravilla".

Sobre por qué el Tribunal Superior de Justicia ha actuado así, el primer Defensor del Menor explica que, como "el caso se estaba siguiendo, que hay una presión mediática y alguna filtración, el TSJ hemos obrado así. EL TSJ es el órgano más alto de la Justicia en Canarias y ese mensaje que está escrito, cada palabra está estudiada y pone lo que pone. Dentro de unos días, la Justicia determinará si eso que parecía compatible con malos tratos lo son o no, o creen que no lo son, y el tema queda ahí o se toma una medida con los padres".